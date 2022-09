Drum Brothers par Les Frères Colle à Bobino

Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent aussi bien les quilles que les parapluies. Mêlant la rigueur musicale à la légèreté circasienne, Clément, Stéphane et Cyril vous invitent à un voyage inédit et poétique, fait de jonglerie musicale, de numéros époustouflants et d’humour décalé !

Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue.

Un spectacle familial pour petits et grands, orchestré par le pinceau coloré du metteur en scène Eric Bouvron.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Du 1er au 29 octobre 2022. Du jeudi au samedi à 19h / Dimanche à 15h

Théâtre de Bobino – 14-20 Rue de la Gaité – 75014 Paris

billetterie : www.bobino.fr

Durée du spectacle : 70 minutes

Tarifs : de 20 euros à 52 euros