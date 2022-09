L’encyclopédie des peurs Tome 2 aux Éditions Jungle 

Pour les consigner dans L’encyclopédie des peurs, la jeune Lili était loin de se douter, qu’en arrivant chez sa grand-mère, elle aurait pour mission de l’aider à rassembler les essences des angoisses !!! Aussi, de longs voyages l’attendent pour reconstituer cette collection, pour le moins étrange. Des essences produites par les « humains » au moment où surgissent leurs peurs !!!

Lili par maintenant pour l’Amérique d’antan afin d’y capturer l’essence de deux nouvelles peurs : la phasmophobie (peur des fantômes) et la coulrophobie (peur des clowns) !!

Disponible aux Éditions Jungle depuis le 18 août 22 !! (+8)

Le décor :

Si tu as raté le premier tome clique >>ICI<<

Le manoir Baldamore …

Fatiguée de sa première mission, Lili se délasse à l’extérieur du manoir, en promenant son fidèle compagnon, Raspoutine. Elle est interrompue par sa grand-mère, qui souhaite déjà la renvoyer à la recherche d’une pièce maîtresse de sa collection : la phasmophobie !

Mais où trouver ce genre de peurs ? Tandis que Lili et sa grand-mère réfléchissent à cet endroit, elles sont interrompues par Rigor. Le majordome apporte une lettre du père de Lili qui vient d’arriver. Ce qui plonge Clara Baldamore dans une rage et une rancœur de taille.

Lili essaye tant bien que mal de comprendre ce qu’il s’est passé entre sa grand-mère et son père. Et, après de grandes explications de celle-ci, elle s’aperçoit que Clara est sûrement un peu trop égoïste !!! Elle se met à défendre son père corps et âme, et à remettre sa grand-mère à sa place.

Mais celle-ci n’a que faire de ces histoires. Tout ce qui importe maintenant, c’est de récupérer les essences dont elle a besoin !!

Soudain, Lili a l’idée du siècle ! Elle propose de partir sur une fête foraine. Car, les spectacles de spiritisme sont souvent de mise, et, par la même occasion, faire d’une pierre deux coups. Pour trouver également un spectacle de clowns. Car deux essences de peur valent mieux qu’une !!!

​Aussi, ​Clara s’empresse de la préparer pour une nouvelle destination : Baldon Creek, un petit village de l’Amérique au début des années 1900 !!!

Le point sur la BD :

Un bon moyen d’apprendre des mots dont on n’entend pas souvent parler, et de mettre un nom sur nos peurs ancestrales ou nouvelles !!! En y mélangeant une histoire de famille mouvementée !

L’encyclopédie des peurs aux Éditions Jungle nous amuse et nous terrifie (gentiment) toujours autant. Tout en nous apprenant de multiples mots. Benoît Broyart nous entraîne dans un petit village de l’Ouest Américain où les badauds s’empressent autour des arrivées incroyables et phénoménales pour l’époque. Les cirques et leurs lots de bizarrerie !!

Des potions magiques, des animaux venus d’ailleurs, du spiritisme, des clowns. Une époque où l’on croyait et on imaginait toutes sortes de choses que l’on n’arrivait pas à comprendre !!!! Facile de tromper le commun des mortels en leur glaçant le sang !!! Ainsi que ceux des jeunes lecteurs avec les interprétations candides et un brin caricaturales d’Ewen Blain. Le tout parfaitement adapté aux jeunes ados !

La conclusion :

Facile de comprendre et d’apprendre des mots scientifiques pour exprimer nos différentes peurs !!! Grâce à cette « encyclopédie des peurs » aux Éditions Jungle, on voyage à travers le temps, en découvrant des époques passées. On plonge dans une histoire de famille dissolue qui ne demande qu’à se retrouver. Et on découvre, à travers les différentes aventures de Lili, toujours plus de « peurs » mais aussi de générosité et d’amitié improbable !!!! À suivre !!