L’encyclopédie des peurs Tome 1 – Éditions Jungle

Un tome 1 consacré à l’achluophobie, la peur du noir, disponible depuis le 29 septembre 21 aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

Un vieux manoir au milieu de la nuit …

Un majordome accourt dans une grande bibliothèque, une lettre à la main. Elle provient du fils de Clara Baldamore. Cette dame d’un certain âge, assise devant un pupitre, où se trouve un manuscrit. Derrière, sagement installé, le chien Raspoutine dort.

Mais, là n’est pas le sujet. Mme Baldamore n’est sûrement pas disposée à autre chose, qu’au manuscrit qui lui a pris toute une vie : son Encyclopédie des peurs, qu’elle a mis tant de temps à préparer. Celle-ci rassemble les compositions de chaque fluide produit par une personne exposée à sa plus grande peur. Plus que la préface à rédiger, et la grande Clara Baldamore aura le succès tant espéré et la reconnaissance de ses pairs.

Malheureusement, elle est interrompue par le bruit de la cloche de l’entrée. Tandis que le majordome se précipite jusqu’à la porte, pour accueillir … une petite invitée que personne n’attendait : la petite fille de Clara est là, debout dans la grande entrée, annonçant qu’elle va devoir vivre dans ce manoir pour quelque temps !!!

Une nouvelle qui n’a pas l’air de ravir Mme Baldamore, bien trop occupée à crier après son majordome, et à finir son encyclopédie !!! Mais, voilà, pendant qu’elle « accueillait » (à reculons), sa petite fille, Raspoutine a mangé son livre.

Il va falloir tout reprendre à zéro pour reconstituer toute sa collection !!!

Le point sur la BD :

Savez vous ce qu’était l’achluophobie avant d’avoir vu cette Encyclopédie des peurs aux Éditions Jungle ?? Et bien moi non plus ! Une nouvelle série qui s’annonce donc sous un thème ludique, afin d’apprendre le nom des différentes peurs et ce qu’elles représentent. Grâce à l’histoire de la famille de cette jeune Lili, qui doit composer avec le caractère foudroyant et impossible d’une grand-mère acariâtre, Benoît Broyart parvient à nous amuser des comportements de chacun. Et à nous balader dans différentes ambiances. Car le lecteur va voyager dans le monde avec la protagoniste principale, pour récolter les essences nécessaires. Un récit qui tangue entre initiation, rapport enfant/grand-mère, et aventures multiples.

Ewen Blain, qu’on avait adoré pour son travail sur le titre« Naoto », reste fidèle à son style : adapté aux yeux des plus jeunes ! Le trait est naïf, les personnages un brin caricaturaux. L’ambiance de ce premier opus de l’Encyclopédie des peurs est sombre, gothique, mais pas terrifiante, car adoucie par les graphismes !

La conclusion :

Une thématique passionnante pour une série qui mêle fantastique et frayeur !!!! L’encyclopédie des peurs aux Éditions Jungle est une bonne manière d’en apprendre un peu plus sur nos peurs d’enfants et/ou d’adultes, tout en suivant les aventures promises de la petite Lili. De beaux voyages sur tous les continents, en prévision et beaucoup de bonne humeur avec ce « raspoutine » qui accompagnera Lili dans ses recherches !