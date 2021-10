Le temps qui passe inexorablement est le thème de cette magnifique pièce de et avec Chantal Péninon et Denis Tison, sous la direction de Claudine Guittet : Tu es vraiment si pressé. Ne ratez pas ce petit bijou d’écriture contemporaine de la Compagnie Vue sur Scène tous les mercredis et jeudis jusqu’au 28 octobre 2021 à la Salle Belleville du Théâtre La Croisée des Chemins à Paris.

Le pitch :

Pour compléter sa retraite, Madame Lefort loue une chambre chez elle. Habituellement, ses visiteurs restent deux ou trois jours.

Monsieur Robin, lui, souhaite prolonger son séjour. Il est là « pour une affaire », dit-il…

Qui est-il ? Qu’est-il venu faire ici ? Quel est son secret ? Et celui de Madame Lefort ?

Le cheminement des deux personnages, aux personnalités totalement opposées, se fait sur un rythme alerte et dans une certaine légèreté, au fil de scènes quotidiennes ou incongrues, émouvantes ou drôles, toujours percutantes.

Mon avis de spectatrice :

Avec pudeur et réalisme, le duo d’acteurs Chantal Péninon et Denis Tison s’emparent de la scène et du texte pour un spectacle fin et subtil, tout en nuances. Les répliques se succèdent avec logique et émotion pour construire une histoire qui commence par un secret, où planent des mystères sur le lien existant entre les deux personnages.

Puis, au détour d’une phrase clé, d’un regard, les pièces du puzzle commencent à s’imbriquer, et on comprend l’ambiance qui a pris forme dès le départ entre les deux. La mise en scène fluide est toute en retenue, pour permettre au talent des deux acteurs d’éclater sur le plateau.

La complicité entre les deux comédiens qui sont aussi les auteurs de la pièce est la pierre angulaire de ce duo peu commun. Ils évoluent dans un huis clos tantôt étouffant, tantôt libérateur, donnant une dimension quasi poétique à l’argument principal de la pièce : le temps qui passe sans qu’on puisse le retenir. Tu es vraiment si pressé au Théâtre La Croisée des Chemins vous fera passer une heure de très beau théâtre, subtil et plein de grâce. Bon spectacle !

Théâtre La Croisée des Chemins, Salle Belleville : 120 bis Rue Haxo 75019 Paris

Pour réserver, cliquez ici.