Théâtre La Croisée des Chemins : demandez le programme 2020-2021

Bienvenue à La Croisée des Chemins ! Ce petit théâtre intimiste est composé de deux salles conviviales : la Salle Vaugirard et la Salle Belleville. Depuis qu’il a vu le jour en juillet 2016 à Paris, La Croisée des Chemins ne cesse de proposer des spectacles divertissants et de grande qualité pour un public enthousiaste en quête de découvertes.

Voici le programme de cette rentrée 2020-2021 :

Salle Belleville :​

Du 9 septembre 2020 au 29 octobre 2020 : Tu es vraiment si pressé ? de Chantal Péninon et Denis Tison

Du 4 septembre au 18 décembre 2020 : Le frigo des gringos, seul en scène de Yvan Loiseau

Du 4 septembre au 18 décembre 2020 : Oléanna de David Mamet

Du 4 septembre au 18 décembre 2020 : Monstre-moi Laëtitia Leroy

Du 5 septembre au 26 décembre 2020 : WOYZECK de Georg Büchner

Du 6 septembre au 27 décembre 2020 : ANCIUPECIO OU LE DESTIN DE MANIAD de Ambre Reynaud

Du 8 septembre au 27 octobre 2020 : La conversion d’Alceste de Georges Courteline

Du 8 sep. au 27 oct. 2020 : MARDI 21HDu 3 nov. au 29 déc. 2020 : MARDI 19H : Le Misanthrope de Molière

Du 9 septembre au 29 octobre 2020 : Antigone d’après Sophocle

Du 19 septembre au 24 octobre 2020 : La maladie de la mort de Marguerite Duras

Du 3 novembre au 29 décembre 2020 : Le Philinte de Molière d’après Fabre d’Eglantine

Du 4 novembre au 30 décembre 2020 : Requin-Chagrin de Clara Guenoun

Du 4 novembre au 30 décembre 2020 : Roméo et Juliette de William Shakespeare

Du 7 novembre au 26 décembre 2020 : La princesse de rien du tout (jeune public) de Antoine Gérard

Du 7 novembre au 27 décembre 2020 : Une saison en enfer de Arthur Rimbaud

Du 7 novembre au 26 décembre 2020 : Tailleur pour dames de Georges Feydeau

Du 8 novembre au 27 décembre 2020 : Moi et mon super héros de Frédéric Le Foll

Salle Vaugirard :

Du 11 septembre au 3 octobre 2020 : On fera sans de Tristan Cottin et Alexandre Servage

Du 11 septembre au 31 octobre 2020 : L’amour est la gloire de Aléria Lucas

Du 12 septembre au 31 octobre 2020 : La princesse qui aimait l’hiver (jeune public) de Théo Zénoni

Du 10 au 31 octobre 2020 : Transgenese de Axel Deval

Du 6 novembre au 18 décembre 2020 : Sodome ma douce de Laurent Gaudé

Du 6 novembre au 18 décembre 2020 : Trois ruptures de Remi de Vos

Du 7 novembre au 18 décembre 2020 : Le coach de Lucas Schio

Quel plaisir de retourner au théâtre avec un programme aussi dense et éclectique, ne vous en privez-pas ! Bons spectacles.

Théâtre La Croisée des Chemins – SALLE VAUGIRARD, 43 rue Mathurin Régnier, 75015 Paris

Théâtre La Croisée des Chemins – SALLE PARIS-BELLEVILLE, 120 bis rue Haxo, 75019 Paris

Renseignements et réservations : 01.42.19.93.63 – https://www.theatrelacroiseedeschemins.com