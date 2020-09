Carnets d’aventures ordinaires – La lose

La lose est le deuxième tome des Carnets d’aventures ordinaires, de Mademoiselle Caroline. Un recueil paru en août 2020, aux éditions Delcourt, qui parle à chacun d’entre nous, avec les petites contrariétés de la vie, qui ont la délicatesse de nous gâcher le quotidien…

Il arrive, des fois, que certaines choses n’arrivent pas au bon moment, comme lorsqu’une fille est en train de se mettre du mascara et qu’un éternuement arrive soudainement, faisant même pleurer ! Ainsi, le mascara qui vient d’être apposée sur les cils, se met à dégouliner partout sur les joues…

Dans la salle de sport, la coach demande à tous de rentrer le ventre, et ne veut voir aucune brioche déborder ! Elle va vers les femmes, pour demander si ça brûle et affirmer qu’il y a du boulot. Puis, la coach commence à s’en prendre à Caroline, voyant qu’elle souffre et qu’elle ne sait pas tenir son ventre. Caroline, énervée, se redresse et engueule la coach lui demandant, sans déconner, si elle s’était posée la question de sa venue ici même…

Ainsi de suite, ce sont des petites scènes qui rythment le quotidien, qui sont à retrouver et à découvrir. Des petits problèmes, des contrariétés, qui peuvent transformer une banale journée en un véritable calvaire et une angoisse pour la fin de la journée. Ceci dit, il est plaisant et drôle de voir découvrir ces situations cocasses, que l’on a tous, plus ou moins vécues et connues. L’auteure est pleine d’autodérision, pointant du doigt et reprenant avec ironie et légèreté ces petits moments et détails du quotidien qui viennent tout gâcher, tourner en ridicule et mettre la lose ! La bande dessinée est amusante, drôle, abordant toutes sortes de sujets, notamment la parentalité, le poids, le sport, le travail… Le dessin est assez simple, sans fioritures, avec un trait fluide, assez plaisant.

La lose est le deuxième tome des Carnets d’aventures ordinaires de Mademoiselle Caroline, paru aux éditions Delcourt. Un recueil plein d’humour, de situations énervantes, de contrariétés et de petits problèmes qui savent gâcher le quotidien.