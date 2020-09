Teenage Mutant Ninja Turtles – Leatherhead

La série Teenage Mutant Ninja Turtles se poursuit avec ce onzième tome, Leatherhead, paru aux éditions Hi Comics, en août 2020. Les Tortues Ninja est donc un nouvel ouvrage qui présente la suite des aventures des quatre frères, une histoire toujours aussi passionnante, pleine de rebondissements, avec un trait d’humour.

Sur l’île de Burnow, deux personnes discutent autour d’un feu. Ils ne savent pas combien de temps ils leur restent, mais il va falloir qu’ils agissent vite, s’ils veulent survivre… Ils doivent aussi être prêts à tout ! Dans le laboratoire d’Harold, Donatello a rejoint ses frères. Il est curieusement accueilli par le professeur. Leonardo l’interroge, quant aux capes des fantômes des rues, pour savoir s’ils ont plus d’informations, autour de cette technologie. Malheureusement, Harold n’en sait pas beaucoup plus, c’est pour lui une technologie complexe, qu’il avait conçue avec son ancienne partenaire, mais dont il n’a plus aucune note. Se replonger dans ces études va être long et difficile, car cela n’était pas sa spécialité, mais celle de sa partenaire. Mais Harold rappelle aux tortues qu’elles ne sont pas là pour cela. Ils vont devoir aller rejoindre Myrmimon sur l’île de Burnow…

Le comics est plein de surprise, de rebondissements, de rencontres, de combats, de révélations et d’actions. Un tournant dans cette série, qui offre un second souffle aux aventures incroyables des Tortues Ninja. La bande dessinée est toujours aussi bien découpée, avec plusieurs chapitres à découvrir, ainsi qu’un récit très passionnant, dans lequel, les héros vont faire plusieurs rencontres, vont devoir faire des choix, combattre et aider. Une menace grandissante se fait ressentir dans cet album, présageant une prochaine grande et périlleuse aventure à venir. En effet, au fil des tomes, la série reste fantastique, avec toujours ce qu’il faut de rebondissements, d’actions et d’humour, avec ces personnages attachants. Le dessin est également toujours aussi plaisant et efficace, avec un trait fluide et vif, et des scènes d’action bien décomposées.

Leatherhead est le onzième tome des Tortues Ninja, paru aux éditions Hi Comics, présentant la suite des aventures de quatre tortues, qui vont devoir faire des choix, vont faire de nouvelles rencontres et affronter des ennemis de toutes parts…