Spécial BAC – 500 citations pour le BAC

C’est aux éditions Larousse que sont parus, fin août 2021, les deux ouvrages 500 citations pour le BAC de Philo et 500 citations pour le Bac de Français. Deux livres et guides, pour les lycéens, qui proposent de briller aux examens, et mettre toutes les chances de son côté pour réussir !

500 citations pour le BAC de Philo débute avec un sommaire très précis, qui présente le bon usage des citations, avant de retrouver ces dernières par thème, les repères et les philosophes. Le livre regroupe 500 citations, les plus signifiantes de l’histoire de la philosophie depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. Les citations sont réparties thématiquement suivants les notions inscrites au programme de l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Ainsi, chaque thème possède environ une vingtaine de citations, qui pourront aider et inspirer les élèves.

500 citations pour le BAC de Français débute également avec un sommaire très complet, et une même trame. Ainsi l’on retrouve le bon usage des citations, avant de découvrir les citations, la littérature, les mouvements littéraires, les genres littéraires, ainsi que les registres littéraires. Là encore, l’ouvrage rassemble 500 citations, allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine, qui sont classées en fonction des notions littéraires majeures, déclinées dans les programmes de français du lycée.

Ainsi les deux guides sont idéaux pour réussir les épreuves de français et de philo du baccalauréat, se composant de 500 citations incontournables, pour accompagner les programmes. Des focus sur les citations les plus importantes viennent éclairer les lycéens, tout comme des notions et repères. Les deux livres sont très complets, avec des repères, des conseils, ainsi qu’un index. Des frises chronologiques retracent les plus célèbres philosophes, les plus grands écrivains et les plus grandes œuvres. Les livres sont très bien découpés, pour accompagner au mieux les lycéens dans l’apprentissage de ces citations essentielles pour leur baccalauréat de philo et de français.

Deux guides, des éditions Larousse, proposent aux lycéens les plus grandes citations, pour les aider pour leur prochain baccalauréat de philosophie et français, avec toutes les explications et conseils, pour utiliser les citations dans leurs devoirs.