“Le jardin” et “La forêt” – “Mon imagier animé” Gallimard Jeunesse

“Le jardin” et “La forêt” font partie de la collection “Mon imagier animé” disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Ils vont vite devenir des indispensables de la bibliothèque des enfants entre 2 et 3 ans, puisqu’ils permettent un apprentissage ludique des premiers mots essentiels à leur développement.

“Le jardin”



“Le jardin” est un bonheur visuel ! Raphaëlle Michaud nous offre une couverture absolument magnifique avec ce coquelicot d’un rouge intense. Le tout-petit va découvrir de jolies fleurs, puisqu’il sera en immersion dans un jardin. Il va observer leur forme, apprendre leur nom ainsi que quelques anecdotes à leur sujet. Ensuite, il fera un tour dans le potager, à la découverte de divers fruits et légumes, toujours très colorés : la framboise, la cerise, la tomate bien sûr. Et puis, au fond du jardin, une cabane l’y attend. Elle semble immense, que renferme-t-elle ? Il faudra qu’il ouvre la porte pour le savoir.

Cerise sur le gâteau, la présence de cette roue qui permet de faire défiler plusieurs images dans un même décor. La toute dernière page réserve de belles surprises avec cette représentation d’un jardin dans sa globalité. Le narrateur invite le lecteur à répondre à quelques questions : “Où est le bassin avec les poissons ?” ou encore “À quoi joue la petite fille ?”. Soit, le solliciter à observer ce qu’il a devant les yeux et faire ainsi ses propres commentaires.

“La forêt”



Quel plaisir de retrouver Elsa Fouquier que nous avons découverte avec “Rock’n’rool baby !” un livre “coup de cœur” à mettre entre les mains de tous les enfants amoureux de musique.

Avec “La forêt”, les enfants vont soulever plusieurs volets à la découverte des secrets que renferme la nature. De quoi éveiller leur curiosité et enrichir ainsi leur vocabulaire. Une chose est sûre, ils seront pressés de faire une promenade dans la vraie vie pour retrouver toutes ces petites choses qu’ils auront touchées du bout des doigts dans le livre. Au programme, des champignons comme l’annonce très justement la couverture et bien d’autres choses : des marrons, des feuilles, etc. Ils devront également répondre à des questions, et joueront à reconnaître tel ou tel animal qui se cache dans la forêt.

Les enfants vont aimer feuilleter ces imagiers encore et encore à la découverte de ce que réserve la nature. Et pour les plus curieux, d’autres thèmes sont proposés par les Éditions Gallimard Jeunesse, à découvrir ICI.