La Princesse et la Fangirl, d’Ashley Poston

Il y a quelques temps, je vous avais présenté le roman “Cendrillon 2.0” d’Ashley Poston, une réécriture de conte version fandom. Aujourd’hui, je vous présente le tome 2 de la trilogie : “La Princesse & la fangirl“. Une romance entre filles bienvenue dans le paysage littéraire français.

Résumé

Et elles geekèrent heureuses jusqu’à la fin des temps…

Imogen Lovelace est une fangirl en mission sacrée : elle s’est juré d’empêcher à tout prix les scénaristes de sa saga préférée, Starfield – la meilleure série de science-fiction de tous les temps –, d’en tuer pour de bon l’héroïne, Amara. Mais Jessica Stone, l’interprète de la fameuse princesse, n’en peut tout simplement plus du rôle : trop de pression, trop de fans déchaînés… Or Imogen et Jessica se ressemblent comme deux gouttes d’eau. S’ensuit un terrible quiproquo, au terme duquel il devient évident que les deux jeunes filles se détestent – d’autant que leurs objectifs dans l’existence sont diamétralement opposés.

Jusqu’à ce que survienne la catastrophe : le scénario du deuxième opus de la série, confié à Jessica sous le sceau du secret, disparaît. Elle doit absolument le récupérer… ou bien sa carrière est fichue ! Et, pour enquêter, elle se retrouve contrainte d’échanger sa place avec la fangirl la plus enragée du monde (argh !), j’ai nommé Imogen. Jessica ne s’attend pas, au passage, à croiser le chemin de la femme de sa vie…

À propos du livre

Lettre d’amour à la pop culture, mais aussi lettre d’amour tout court, “La Princesse & la Fangirl” poursuit la trilogie “Il était une fangirl” d’Ashley Poston. Cette trilogie, traduite en France aux éditions Lumen, revisite les contes de fée sous l’angle de la pop culture. Fans, cosplay, conventions, mais aussi trolls ou body-shaming, Ashley Poston se penche avec la même justesse sur tous les aspects de la culture geek… Saluée pour sa sensibilité et ses dialogues à mourir de rire, cette réinterprétation est bourrée de charme et de clins d’œil aux films, aux livres et aux séries que nous connaissons tous.

Dans le tome 1 “Cendrillon 2.0“, nous suivions Ellie Wittimer, fan passionnée de Starfield, et Darien Freeman, acteur dans cette série de science-fiction. Dans le tome 2, on suit sa partenaire à l’écran, Jessica Stone. Celle-ci n’aime pas vraiment la série dans laquelle elle joue. À vrai dire, elle a même du mal à comprendre la frénésie autour de Starfield. Alors quand elle doit participer à la convention annuelle de la science-fiction, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. D’autant plus que son personnage meurt dans la série et qu’une horde de fan s’est lancée dans une pétition pour “Sauver Amara”. C’est comme ça qu’elle tombe sur Imogen Lovelace, qui est à l’origine de cette pétition, et qui se trouve lui ressembler comme deux gouttes d’eau. Défendant chacune leur propre intérêt, elles décident d’échanger leur rôle le temps de la convention.

Mon avis

Si j’avais déjà beaucoup apprécié le premier tome de cette trilogie, “La Princesse & la fangirl” est encore plus doux.

D’abord, tout au long du roman, nous sommes plongé·e·s dans l’univers de l’ExelsiCon, une convention de science-fiction. Je ne suis pas fan de science-fiction personnellement, mais je suis une fan et j’adore généralement tout ce qui tourne autour des fandom. Encore plus quand ceux-ci sont bien représentés et que le sujet est bien traité. Ce qui est évidemment le cas ici. Ensuite, “La Princesse & la fangirl” ne nous offre pas une mais deux romances ! Oui, vous avez bien lu ! Et l’une des deux concerne une histoire d’amour entre deux filles. Rien de mieux pour me combler !

Bien que les romances ne soient pas si pregnantes dans l’histoire, elles sont tout de même adorables et réconfortantes. Et je ne peux qu’apprécier un peu de représentativité, bien qu’il s’agisse encore une fois d’une traduction. Où sont les nombreuses romances LGBT+ écrites par les auteur·rice·s français·e·s ?!

Tous les sujets abordés dans “La Princesse & la fangirl” sont très intéressants, et je les trouve plutôt bien traités. Les intrigues s’enchaînent et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. J’ai trouvé les réactions des personnages très réalistes et crédibles, ce qui m’a beaucoup plu. Bref, j’ai hâte de découvrir le 3ème tome pour clore cette super trilogie !