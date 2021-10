HEMA accueille l’hiver avec son Thé chai bio épicé

Le retour des températures basse annonce le retour de la bouilloire et son remontant idéal : le thé. Enfin, la tisane et les infusions fonctionnent tout aussi bien. Aujourd’hui je vous présente le parfait allié du plaid et d’une bonne lecture : le Thé chai bio épicé de chez HEMA.

Les épices : la warm-up de l’hiver

Je suis une immense frileuse. Du coup, la baisse des températures n’est pas forcément une excellente nouvelle pour moi. Ceci dit, elle s’accompagne souvent du dépoussiérage de la bouilloire. Une promesse d’instants cocooning sous le plaid avec une bonne tasse de thé et un roman captivant. Mes moments préférés de l’hiver (avec la raclette, saint graal de cette saison). Ainsi, c’est généralement en Octobre que je lance mon shopping de thés, tisanes et infusions pour passer l’hiver. Et je me tourne la plupart du temps vers des théos ou infusions épicées. En effet, ceux-ci ont un avant-goût de Noël qui me réconforte. Aussi, quand je suis passée à HEMA il y a quelques jours, j’étais ravie de découvrir une boîte de Thé chai bio épicé ! Une parfaite occasion pour moi de goûter un nouveau thé lors d’une grosse partie de jeu de société toute l’après-midi.

Le Thé chai bio épicé HEMA

Dans la famille Thés bios de chez HEMA, je souhaite le Thé chai bio épicé ! Immédiatement attirée par le packaging ocre, la saveur est fidèle à mes espérances. Pour l’arrivée de l’hiver, on part sur un thé aux épices de saison : cannelle, gingembre, girofle, anis étoilé, cardamome, poivre noir. L’odeur est à la fois ronde et relevée, piquant légèrement les narines. On sent principalement le gingembre tout en relevant quelques effluves des autres épices. Je ne l’infuse pas trop car je n’aime pas l’amertume du thé noir qui apparaît assez rapidement. Pour autant, en une trentaine de secondes à peine, la tasse est pleine des saveurs épicées. Au palais, le gingembre est encore la saveur principale, mais les notes de cannelle et de cardamome l’accompagnent parfaitement. Un mélange qui ravit immédiatement mes papilles !

C’est un pari gagné pour moi, et je n’hésiterais pas à refaire mon stock là-bas ! La boîte de 20 sachets de Thé chai bio épicé est à 2€ tout rond, et de nombreux autres mélanges savoureux sont disponibles.