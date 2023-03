Faites découvrir Londres à vos enfants !

Et si nous emmenions nos enfants dans la belle et charmante ville de Londres sans bouger de chez nous ? C’est possible avec le livre pour enfants “Londres” des éditions Usborne.

Les illustrations du livre représentent les sites les plus célèbres de Londres, notamment le Tower Bridge, Buckingham Palace, l’avenue du mall mais aussi le parlement et la célèbre Big Ben. Les images sont accompagnées d’une description simple qui permet aux enfants de comprendre ce qu’ils voient.

En plus, votre enfant sera aux premières loges d’un fabuleux feu d’artifice au dessus de la Tower bridge. Une immersion totale dans la belle Londres !

Le livre contient dix boutons sonores qui permettent aux enfants de reconnaître les sons de la ville, tels que les cloches de Big Ben, la fontaine et les pigeons de Trafalgar Square ou les bus rouges à impériale. Une belle visite en perspective.

Bienvenue à Londres !

En appuyant sur les boutons sonores, les enfants peuvent découvrir les bruits caractéristiques de la ville de Londres. Les sons sont enregistrés de manière très réaliste, offrant aux enfants une expérience sensorielle agréable.

“Londres” est un excellent outil pour aider les enfants à apprendre et à se familiariser avec la ville, même s’ils n’y ont jamais été. Les parents peuvent utiliser le livre comme une ressource éducative pour enseigner à leurs enfants l’histoire, la géographie et la culture de la ville.

Le livre est adapté aux enfants de tous âges, en particulier pour les tout-petits qui sont attirés par les sons et les images. Il est également parfait pour les enfants qui apprennent à lire, car les descriptions simples peuvent aider à améliorer leur vocabulaire.

En outre, c’est également un excellent livre pour les enfants qui aiment les voyages et les aventures. Il peut inspirer les enfants à explorer le monde et à découvrir de nouveaux endroits. Il offre aussi aux enfants la possibilité de découvrir la ville de Londres d’une manière amusante et interactive. Les illustrations colorées et les boutons sonores offrent une expérience sensorielle agréable, tandis que les descriptions simples aident à améliorer le vocabulaire des enfants.

Alors prêt à partir ?

Pour shopper Londres, c’est par ICI >>