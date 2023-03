Ne chatouilles pas le gorille, un livre amusant

Les Éditions Usborne nous enchantent une fois de plus avec leur dernier ouvrage pour enfants, “Ne chatouille pas le gorille sinon il va crier”. Destiné aux tout-petits, ce livre interactif est un véritable trésor d’amusement, d’apprentissage et de découverte. Les jeunes lecteurs seront captivés par les illustrations colorées et les matières douces, tout en explorant les cris de différents animaux.

Dernièrement, je vous avais fait découvrir “Ne chatouilles pas l’éléphant sinon il va barrir“. Et c’est avec plaisir que je découvre la petite nouveauté dans la collection “Je touche, j’écoute”.

Le livre présente quatre nouveaux animaux attachants : un gorille, une grue, un sanglier et une mangouste. Chaque personnage est mis en scène dans des situations drôles et attendrissantes, invitant les enfants à interagir avec eux. Les matières douces et tactiles incitent les tout-petits à appuyer sur les animaux, déclenchant ainsi leur cri respectif. Cet élément interactif stimule les sens et éveille la curiosité des jeunes lecteurs, tout en les familiarisant avec les cris des animaux.

Attachant et drôle !

“Ne chatouille pas le gorille sinon il va crier” est un livre qui saura séduire les enfants grâce à son humour et son charme. Les illustrations vives et expressives captent l’attention des tout-petits et les incitent à explorer chaque page avec enthousiasme. Les auteurs ont également pris soin d’inclure un final inoubliable à la dernière page, où les quatre animaux sont réunis pour inviter les enfants à danser.

Ce livre offre une expérience de lecture unique et enrichissante, idéale pour éveiller l’intérêt des tout-petits pour la lecture et les animaux. Il constitue un excellent support pour aborder des sujets tels que les émotions, les animaux et leurs cris, ainsi que l’importance du toucher. Les parents et les éducateurs apprécieront l’approche ludique et pédagogique de ce livre, qui permet aux enfants d’apprendre tout en s’amusant.

En somme, “Ne chatouille pas le gorille sinon il va crier” est un incontournable pour tous les parents et éducateurs à la recherche d’un ouvrage amusant et interactif pour les tout-petits. Les Éditions Usborne ont réussi à créer un livre qui stimule l’éveil sensoriel et intellectuel des enfants, tout en les divertissant. Nul doute que ce livre deviendra rapidement un favori des jeunes lecteurs et un classique des bibliothèques pour enfants.

Pour découvrir d’autres livres aux éditions Usborne, n’hésitez pas à regarder leur site : https://usborne.com/fr/