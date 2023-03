Rustica Éditions – Et si on apprenait à faire des origamis ?

Rustica Éditions propose une collection de livres permettant de réaliser des origamis grâce à l’expertise de l’artiste Tetsuya Gotani. Les enfants à partir de 8 ans vont se retrouver en immersion dans l’art japonais du pliage et réaliser toutes sortes de créations autour de plusieurs thématiques : les fleurs, les animaux de la ferme et de la savane.



Et pour s’initier à l’origami, 10 modèles originaux sont présents dans chaque livre. Accompagnés par Tetsuya Gotani, les enfants vont profiter du talent d’un artiste diplômé d’enseignement d’origami. Au début de chaque livre, ils trouveront un manuel leur expliquant comment s’équiper pour réaliser les origamis : être bien installé forcément, avoir du bon matériel, s’entraîner encore et encore en suivant minutieusement chaque étape et surtout faire preuve de patience.

Pour vous offrir les livres rendez-vous ICI.

Et pour comprendre comment s’y prendre, le créateur a dédié une page aux plis de base. Il y a 3 niveaux de difficulté : « très facile », « facile » et « ça se complique ». Aussi, bien penser à commencer par les faciles à réaliser pour ne pas se décourager ! Et pour ce faire, 50 feuilles recto-verso aux motifs variés sont glissées au cœur même du livre. L’idée étant qu’ils s’entraînent encore et encore afin de réaliser des origamis qui ressemblent à des origamis… Et ce n’est pas si évident que cela !

« ORIGAMI fleurs »

Ce livre va permettre de réaliser des origamis en forme de fleurs grâce aux indications transmises par l’auteur. Les enfants pourront s’entraîner sur 10 modèles : l’agapanthe, l’anthurium, la tulipe pour les plus faciles. La feuille, le muguet, le tournesol pour le niveau intermédiaire. Et pour les plus difficiles, on retrouve le coquelicot, l’orchidée, la perce-neige ou encore la rose. Les 50 feuilles présentes sont très jolies et les motifs sont variés.

« ORIGAMI animaux »

Ici, les enfants vont réaliser 10 animaux plus adorables les uns que les autres toujours grâce à l’art du pliage. Ils commenceront tout doucement en créant un lion, un pingouin et un lapin. En passant au niveau supérieur, ils réaliseront une souris, une licorne, une chauve-souris, un cerf. Et pour ceux qui commencent à « maîtriser », ils pourront s’attaquer à l’éléphant, au chien et au chat. Quant aux feuilles glissées pour pouvoir réaliser les modèles, elles sont également en recto-verso, plus sympas les unes que les autres.

Rustica Éditions propose également deux autres livres dans la même collection, à savoir « ORIGAMI animaux de la savane » et « animaux de la ferme ». N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour les découvrir. Et profitez-en pour flâner dans les autres rayons, notamment celui des loisirs créatifs qui réserve de belles surprises.