Issunboshi, le petit samouraï est un récit complet, de Ryan Lanng, paru aux éditions Le Lombard, en mars 2023. Un roman graphique original, une adaptation d’une très ancienne légende nipponne qui conte le commencement et le destin d’un tout petit homme, au grand courage.

La légende conte qu’au commencement du monde, il n’y avait que le ciel, les nuages et la mer. Les dieux se servirent de l’Ame no Nuhoko, la lance sacrée, pour remuer les océans. Lorsque la lance relevée, laisse une goutte d’eau retomber sur la terre. C’est de cette goutte qu’apparut la première île, Onogoro Shima. C’est à partir de là que naquirent les îles du Japon. Ensuite, la légende ne mentionne plus l’Ame no Nuhoko… Toutefois certains pensent que le pouvoir de la lance était si grand que les dieux, par crainte qu’elle soit mise entre de mauvaises mains, divisèrent l’arme en quatre parties. Ces parties furent cachées… Le manche devint un arbre, parmi tant d’autres. La garde, quant à elle, est devenue une fleur, car il existe de nombreuses fleurs. La lame se transforma en pierre et la dernière partie, l’essence de la vie, s’élança vers les cieux…

Le roman graphique revient donc sur cette légende nipponne plutôt inspirante et énergique. Un récit qui présente un tout petit homme, qui détient un grand pouvoir, l’essence de vie de la lance sacrée. Cette dernière se trouve possédé par un être infâme, l’oni. La bande dessinée est moderne et fabuleuse, elle se lit assez facilement. Le scénario rythmé et découpé en plusieurs chapitres, offre une aventure épique. L’album veut apporter un message, entre courage, taille, héroïsme… Une quête initiatique qui oscille avec le récit fantastique, le combat du bien et du mal. Des touches d’humour et des personnages attachants permettent une lecture plaisante. Le graphisme est le point fort de cette adaptation, car l’auteur concepteur et développeur visuel. En effet, le dessin est superbe, moderne et dynamique, en noir, blanc et gris, offrant de très belles planches à découvrir.

Issunboshi, le petit samouraï, est un roman graphique fabuleux, des éditions Le Lombard. Un bel album qui s’inspire d’une légende nipponne, teintée de fantastique, avec un petit homme, qui détient l’esprit d’une lance sacrée, qui va devoir combattre un redoutable ennemi, pour sauver le monde.

