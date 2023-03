Jardiner sans se fatiguer – Ed. Tana

Jardiner sans se fatiguer est un ouvrage de Ruth Stout, paru fin février 2023, aux éditions Tana. Le livre phénomène de Ruth Stout est donc à retrouver, maintenant, en français, proposant une méthode simple et sans effort, pour un jardinage biologique, grâce au paillis.

C’est par un sommaire, qui semble très complet, que débute l’ouvrage. Ensuite, c’est une préface de Didier Helmstetter qui est à découvrir et lire, présentant la femme et sa méthode. Ensuite, une note sur le climat de Redding, dans le Connecticut est également à consulter. Enfin, le premier chapitre propose de découvrir Ruth Stout et sa méthode, en partie. La femme, qui dialogue directement avec les lecteurs, explique qu’elle cultive avec succès depuis longtemps des légumes et fleurs. Tout cela sans presque aucun effort, ni travail, si ce n’est pour la plantation et la cueillette. Après un bref article, dans un journal, qui a suscité, malgré tout, la curiosité de quelques lecteurs, Ruth pensait qu’elle devait aller plus loin, pour proposer et présenter sa méthode de jardinage.

Voici donc son ouvrage, très riche, de 304 pages, qui présente Ruth Stout. Une femme américaine qui, dans les années 60, et devient célèbre grâce à une méthode simple et efficace. Une méthode qui a révolutionné le jardinage biologique, grâce au mulch, le paillis. Tout est assez bien décrit et défini, pour comprendre les astuces et les conseils, afin de cultiver des légumes faciles, connaitre des considérations sur des plants. Bien plus que cela aussi, comment associer les plantations ou faire des rotations, connaître les bestioles indésirables… Des questions trouvent également des réponses, dans ce livre qui s’attarde aussi sur de petits détails, qui n’ont pas grand-chose à voir avec le jardinage.

Jardiner sans se fatiguer est un ouvrage riche et intéressant, de Ruth Stout, paru aux éditions Tana. Un ouvrage curieux qui propose une méthode simple et efficace, pour jardiner et cultiver des légumes et des fleurs sans trop d’efforts. Un jardinage sur paillis qui intéresse et passionne…

