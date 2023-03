Gommages corps – Notre sélection avant l’été

On s’est dit qu’on allait s’y prendre un peu à l’avance pour vous présenter une sélection de gommages pour le corps, testée et validée par la rédaction. Et cela tombe plutôt bien parce qu’il va falloir qu’on prépare nos peaux de croco à la saison estivale !

Le printemps est enfin là, même si côté température ce n’est pas encore ça, cela n’empêche qu’en cette saison, on aime davantage prendre soin de notre peau. Encore plus lorsqu’on sait que l’été approche à grands pas et qu’on compte bien exposer nos corps de rêve à la vue de tous, pas vrai ? Perso, et les vrais savent, le gommage pour le corps fait partie intégrante de ma routine, quelle que soit la saison. La raison ? Le plaisir sensoriel dans un premier temps, d’où l’importance des grains et de l’odeur. Et forcément ma peau, plus que sèche, qui a régulièrement besoin que je l’exfolie pour l’hydrater plus en profondeur. Mais attention, pas avec n’importe quel produit !

Mes coups de cœur

Pour vous concocter cet article, j’ai testé pas mal de gommages dont j’avais envie de vous parler plus en détail pour que vous puissiez faire vos choix en accord avec vos attentes. Et n’hésitez pas à me dire en commentaire ceux pour lesquels vous allez craquer.

Gommage corps nourrissant La Rosée

Le gommage corps nourrissant La Rosée est une merveille, que dis-je, une pépite ! Il est juste parfait pour moi. Je l’apprécie tout particulièrement parce qu’il possède de gros grains et pour autant, il n’agresse pas ma peau sensible. Sa compo’ est irréprochable puisqu’elle contient des huiles végétales bio qui agissent comme une caresse et nourrissent en profondeur. Soit, idéal pour les peaux qui ont tendance à peler après avoir pris une douche, et je sais que nous sommes nombreuses ! L’odeur coco/vanille est gourmande… Bref, je l’adore !

Pour découvrir mes autres articles sur La Rosée, rendez-vous ICI.

Pâte exfoliante « Mer des Indes » Thalgo Spa

Thalgo est une marque que l’on adore à la rédaction. D’ailleurs, n’hésitez pas à aller consulter l’article de Jennifer où elle présente la gamme « Mer des Indes » dans sa totalité. J’ai adoré ce gommage pour sa sensorialité, l’odeur de gingembre est envoûtante, d’autant plus qu’elle est accompagnée de santal ambré… Une gourmandise ! J’ai aimé la texture assez inédite sous forme de pâte huileuse qui fond sur la peau et ses grains de sucre et sels marins qui en font un gommage plutôt efficace sans irriter la peau. Côté composition, on retrouve 96 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Gommage corps « Mimosa tea » Sabon

Le gommage « Mimosa tea » de Sabon mérite d’être connu ne serait-ce que pour son odeur. Un vrai régal ! Ses grains sont assez gros et relativement doux sur la peau. J’aime bien aussi la texture, d’ailleurs je conseille de la mélanger avant de la déposer sur la peau. Côté ingrédients, on retrouve un mélange de sels de la mer Mortes et d’huiles végétales pour exfolier : jojba, andiroba, acaï et amande douce. Côté exfoliation, on est sur quelque chose de plus doux que les précédents, mais pour autant efficace sur les petites peaux mortes. Sa formulation est vegan.

Les gommages adopt’ parfums

Adopt’ fait partie des marques que j’ai découvert avec ces deux gommages. Il s’agit en fait d’une marque qui crée des parfums depuis plus de 40 ans, autour de fragrances gourmandes à petits prix et fabriquées en France. Et plus récemment, adopt’ propose des soins pour le visage, les cheveux et le corps, autour de formulation assez cleans. Et parmi ces produits, il y a deux gommages aux textures complètement différentes : le gommage corps au sucre et le baume exfoliant Musc blanc. J’ai aimé les deux, même si j’ai eu une grosse préférence pour celui au sucre, que j’ai trouvé plus efficace. Le second est plus doux, plus relaxant aussi. Pour le coup, cela dépend de ce que l’on recherche, l’exfoliant vivifiant ou le baume qui exfolie en douceur. Dans les deux cas, les compositions sont plutôt cleans, on apprécie forcément.

La crème gommante corps Uriage

Cette crème gommante fait partie des indispensables à avoir dans notre salle de bains. Elle est parfaite dans le sens où elle fait bien le job, elle gomme parfaitement sans irriter la peau. On retrouve bien la qualité des produits proposés par Uriage : respectueux des peaux sensibles, une odeur douce et non-chimique, et une texture hyper réconfortante. Ce qui le caractérise le plus cette crème, c’est sa douceur sur la peau. Un peu comme un lait de douche en fait. Je la conseille pour les peaux sensibles et exigeantes.

Peut-être avez-vous d’autres gommages pour le corps à me conseiller ?