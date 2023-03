MORIARTY, tome 4, Le voleur aux cent visages

Le voleur aux cent visages est le quatrième tome de la série MORIARTY, des éditions Delcourt, et le second tome du diptyque. Une bande dessinée, de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Gess, parue fin février 2023, dans laquelle se poursuivent les exploits épiques de Sherlock Holmes.

Dans l’appartement de Sherlock, le détective joue du violon. Cela ne semble pas plaire à Watson, qui lui demande de cesser ! Tandis que Sherlock pose son violon, Freud taquine Watson. Puis, le médecin regarde dans le Times si un article fait référence à leur affaire. Il n’en revient pas que l’homme qu’ils recherchent ne se soit pas encore manifesté. Sherlock le rassure, affirmant que c’est élémentaire… La course en ballon autour du monde étant suspendue, pour cause de mauvais temps, elle reprendra en fin de semaine. C’est alors que leur homme se manifestera, comme il l’a fait auparavant. La veille du départ de la course, il pourra s’enfuir discrètement, avec la caravane de la course… Puis, un autre article interpelle Watson, sur la disparition de cargos. D’ailleurs Sherlock affirme que des lords vont bientôt sonner, pour cette affaire…

Voici donc la suite et fin de ce diptyque plutôt bien mené, dans lequel Sherlock court après un malfrat brillant, qui souffrirait de troubles dissociatifs de la personnalité. Mais en attendant que la course ne reprenne, les trois hommes vont se pencher sur une nouvelle et curieuse affaire. La bande dessinée est bien rythmée et plaisante à découvrir. Le récit mêle efficacement l’histoire et la fiction, dans un univers steampunk qui fonctionne. Rapidement, les lecteurs comprendront que les deux affaires sont liées, offrant une belle dynamique. L’enquête est bien menée, entre mystères, révélations, rencontres, indices, rebondissements, action et quelques notes d’humour. Le dessin est plaisant, mais le trait moins précis et fluide que pour le premier diptyque. Cependant l’univers et les jeux d’ombre sont appréciables, comme les scènes d’action.

Le voleur aux cent visages 2/2 est le quatrième tome de la série steampunk MORIARTY, des éditions Delcourt. Un album qui vient conclure une affaire épique, dans lequel il est toujours aussi plaisant de suivre Sherlock Holmes dans des mystères incroyables.

