« Mon grand imagier avec Sami et Julie » fait partie de nos pépites de la rédaction car il est riche en contenu, pédagogique et ludique à la fois. Écrit par Marion Fallot, enseignante de maternelle, les enfants vont découvrir 15 thématiques riches et variées permettant interactions et découvertes. Le tout, accompagné de leurs héros préférés.

« Mon grand imagier avec Sami et Julie » : apprendre en s’amusant



Le livre a été pensé pour que les enfants prennent du plaisir à observer et à apprendre. Vous l’aurez compris par son titre et sa taille, le livre est très complet. Quant aux illustrations d’Alain Boyer, elles sont simplement parfaites car réalistes. Et c’est justement grâce à cela que les enfants réussiront à reconnaître et à nommer ce qu’ils observent. Et forcément, retenir plus facilement et enrichir leur vocabulaire.

L’album est pédagogique, grâce à Marion Fallot qui par son expérience d’enseignante livre ici une réalisation parfaite ce que devraient être les livres d’apprentissage. Et cela fonctionne ! Les enfants vont se retrouver au cœur de thématiques qu’ils connaissent, en rapport avec leur vie quotidienne. Encore une fois, l’idée étant de se mettre à leur portée, de façon à ce qu’ils puissent interagir avec l’adulte et s’amuser également.

Sami et Julie : un duo qui fait toute la différence

Et quelle bonne idée d’avoir mis en scène Sami et Julie pour les accompagner. Les enfants vont les suivre durant la journée, le matin, le midi, l’après-midi et le soir. L’album est organisé par thématiques proches de leur univers, et parfois plus éloignées ; de façon à leur permettre de sortir un peu de leur quotidien, et d’apprendre de nouvelles choses.

Chaque page est richement illustrée. Le lecteur n’aura aucun mal à mettre un nom sur ce qu’il observe. Chaque photo est légendée, pratique pour les plus grands qui seraient en plein dans l’apprentissage de la lecture. Il y a aussi une partie qui peut s’apparenter à un « cherche et trouve » qui l’invite à observer ce qu’il a sous les yeux. « Ma grande scène » est intégrée à chaque chapitre permettant à l’enfant de nommer ce qu’il observe, avec en prime un cherche et trouve ludique, une devinette, un petit défi ou encore un question/réponse. Soit l’occasion d’identifier ce qu’il ne connaît peut-être pas encore, et d’apprendre encore et toujours.

En conclusion

« Mon grand imagier avec Sami et Julie » fait partie de ces livres qui permettent aux enfants d’apprendre de façon ludique. De se sentir en confiance au cœur d’un univers réconfortant pour oser commenter ce qu’ils observent, se tromper, apprendre et retenir. Il sera d’une grande aide pour les parents qui ne savent pas toujours comment s’y prendre pour les intéresser. Ici, ils auront tout en main : succès garanti !