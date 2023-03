Thrace – O iuvenes lupi (Ô jeunes loups)

O iuvenes lupi est le premier volume de la trilogie Thrace, des éditions Graph Zeppelin, paru en février 2023. Une bande dessinée de Trifogli et Andrea Celestini, qui présente un récit historique et épique, dans l’univers des gladiateurs de la Rome antique.

An 82, après J.C., un jeune gladiateur monte des marches, avant de rentrer dans l’arène. En haut des marches un soldat romain l’attend. Il lui demande son âge. Le gladiateur répond qu’il a vingt ans. Le romain continue affirmant que le jeune homme a l’air patraque. Le gladiateur explique qu’il a vomi son pain au miel. Enfin, le romain reprend qu’il en a vu défiler pas mal des gars comme lui, et c’est souvent comme cela que ça se passe, au premier combat. Il le gifle avant de lui demander si ça va mieux. Le gladiateur met son casque et s’avance. Il arrive dans l’arène, un homme lui tend un glaive. An 74, après J.C., dans la campagne de Pompéi, deux enfants jouent ensemble. Cleio poursuit Adriana. Elle le traite de barbare et d’ennemi de Rome. Alors qu’ils en sont au corps-à-corps, Cleio arrive à maintenir la jeune romaine.

Les deux jeunes gens sont rapidement interrompus par le maître de la maison, le maître de Cleio et le père d’Adriana. Ils reçoivent une curieuse visite… Le récit, plutôt bien découpé, présente deux jeunes gens, élevés quelque peu comme des frères et sœurs, cependant chacun semble tenir sa place. Mais cela ne semble pas convenir à l’oncle d’Adriana qui aimerait que la jeune fille soit mieux éduquée et qu’elle prenne mari, à Rome. Tout cela n’est pas du goût du père, qu’il l’entend autrement. Mais le destin va en décider autrement… La bande dessinée bien rythmée présente deux héros, dans la Rome antique. Deux personnages attachants, qui vont voir leur destin basculé, tout comme leur amour. Le dessin est très plaisant, avec un trait travaillé, moderne et fluide, des personnages expressifs et de beaux décors et paysages.

O iuvenes lupi est le premier tome de la trilogie Thrace, des éditions Graph Zeppelin. Un album bien mené, qui propose de découvrir deux jeunes héros, dans la Rome antique, entre drame, romance, histoire, aventures, combat, liberté…

