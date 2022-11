My Carrefour Baby, la 1ère gamme propre de changes

A la rédaction, nous avons pu découvrir la marque My Carrefour Baby Bio avec les couches et les lingettes 0%. Notre petite crevette, qui a servi de testeuse, a été enchantée. on vous en dit un peu plus sur cette nouvelle gamme pour nos petits bouts de choux.

My Carrefour Baby Bio depuis 2020

Carrefour a lancé en 2020 une nouvelle gamme : My Carrefour baby Bio. Cela marque son engagement pour proposer le meilleur aux parents. Carrefour se lance alors en premier sur la Baby Food. Ainsi, My Carrefour Baby bio offre des recettes 100% certifiées biologiques et sans arômes artificiels accessibles à tous.

En 2021, My Carrefour Baby Bio lance une gamme d’hygiène beauté certifiée Bio et naturelle. En août 2022, la gamme s’élargit de nouveau avec des changes 0%. Parce qu’un tiers des parents souhaitent acheter des produits plus sûrs pour leur bébé, l’enseigne répond aux attentes des consommateurs avec sa nouvelle gamme de change 0% qui possède un voile d’origine naturelle en contact avec la peau et un voile extérieur enrichi en coton.

On a pu alors tester 2 produits de la gamme My Carrefour Baby 0% : les changes (en T3) et les lingettes.

Les couches My Carrefour Baby 0% – Moins de 10€ le paquet de couches

La nouvelle gamme 0% vient compléter les références existantes avec des changes 0% en sachet papier recyclable. Ce qui est top dans ces couches, c’est que pour un petit prix (moins de 10€ le paquet de couches), nous avons des couches de qualité. Ce qui est d’autant plus appréciable c’est que nous avons des couches “propres” dans le sens où elles ne contiennent ni lotion ou parfum. En plus le voile extérieur est enrichi en coton et le voile en contact avec la peau de bébé est un voile d’origine naturel. On apprécie alors l’effort que la marque a réalisé pour créer des couches 0% totalement adapté à bébé. Les couches existent aussi en format culotte, pratique pour les bébés plus grands.

Le gros avantage est que bébé est au sec pendant 12h, les couches sont très absorbantes ! Et c’est bébé qui le dit ! Lors de nos tests, nous n’avons pas eu de fuites (ouf !). Lorsque bébé fait pipi, la ligne jaune au milieu de la couche devient bleue, ainsi on sait quand on doit le changer ! Pratique.

La gamme de couches va de la T1 à la T5 et les culottes de la T4 à T6, le tout pour moins de 10€ par paquet.

Les lingettes My Carrefour Baby 0% – A partir de 2,19€

Qui dit changer/nettoyer bébé dit aussi utiliser des lingettes. Sauf si vous préférez bien évidemment les lingettes lavables mais c’est un autre point.

Dans la gamme My Carrefour Baby 0%, j’ai pu tester les lingettes qui sont composées à 99% d’eau. D’ailleurs, dans un paquet il y a 64 lingettes qui sont en coton. Les lingettes ne contiennent pas d’alcool et sont testées sous contrôle dermatologique. Au final, les fesses de bébé ne sont pas irritées par des produits nocifs (puisqu’elles sont totalement clean !). Bien évidemment, on peut aussi nettoyer tout bébé avec ces lingettes ! Ainsi, bébé est nettoyé efficacement et en douceur. On adore !

Vous pouvez retrouver tous les produits de la gamme My Carrefour Baby Bio dans votre magasin Carrefour habituel.