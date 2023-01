Babysoin, la gamme naturelle pour bébé

A la rédaction, nous adorons découvrir de nouveaux produits pour nos petits bouts de chou. Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur la marque Babysoin avec quelques produits de sa gamme pour bébé.

Le gel lavant cheveux et corps – 500ml – 8,60€

Pour le bain de bébé, quoi de mieux qu’un soin 2 en 1 : corps et cheveux. Le gel lavant est composé de 11 ingrédients à 98,9% d’origine naturelle. Il va ainsi nettoyer, hydrater et protéger le corps et les cheveux de notre loulou d’amour.

Gros avantage, il ne pique pas les yeux et se rince très très facilement. Sa formule sans parfum permet de convenir même aux peaux les plus sensibles. De quoi l’adopter directement. C’est un soin lavant très sobre, il fait exactement ce qu’on lui demande à savoir laver et prendre soin de la peau (et des cheveux) de notre bébé.

Niveau utilisation, rien de plus simple. Il suffit de mouiller la peau et le cuir chevelu de bébé. Pompez un petit coup et déposer une noisette de produit dans le creux de votre main. Appliquez le gel sur la peau et le cuir chevelu mouillé de bébé et frottez délicatement sur l’ensemble du corps, sans oublier les petits plis. Rincez le corps et le cuir chevelu jusqu’à disparition totale du gel lavant. Voilà ! Simple, non ?

Son gros format de 500ml est parfait tout comme son petit prix.

Les lingettes à l’eau – Sachet de 60 lingettes – 3,50€

Nous sommes sur des lingettes à base de fibre 100% végétales. Elles sont certifiées COSMOS NATURAL et composées de 4 ingrédients le tout à 99,7 % d’origine naturelle, de fibres 100% végétales. Les lingettes Babysoin sont imprégnées de 99% d’eau (le 1% permet d’assurer leur conservation). Quoi de plus naturel que l’eau, non ?

Elles sont très pratiques pour le change (surtout quand on n’a pas de point d’eau proche de nous) et idéales à emporter partout. On adore le côté naturel du produit et on sait ainsi que les fesses de bébé (ou tout autre partie) seront naturellement nettoyées.

Pas de produits chimiques quelconque, juste des produits naturels. Elles sont aussi sans parfum (ce qui enlève le risque potentiel de réactions allergiques.) Bref, les fesses de bébé adorent !

la crème de change – 75gr – 6,65€

Si vous voulez une crème de change 100% naturelle pour prendre soin des fesses de votre bébé, arrêtez vous là. La crème de change de Babysoin est certifiée bio et est en plus 100% naturelle.

Au niveau de la formule, on retrouve l’essentiel : des agents apaisants et protecteur (huile d’olive et de tournesol, cire d’abeille), un agent qui favorise la réparation cutanée (oxyde de zinc), des émollients pour adoucir la peau et de la vitamine E pour préserver la formule.



Il suffit de l’appliquer sur une peau propre, sèche et saine, en couche épaisse sans oublier les petits plis. En utilisation préventive, réalisez ce geste plusieurs fois par semaine. En cas d’apparition de petites rougeurs, appliquez la crème à chaque change.

Depuis qu’on utilise cette crème, notre petite puce n’a pas eu de rougeurs ouf ! Un bébé heureux.

La crème hydratante – 200 ml

Pour hydrater, apaiser et protéger la peau de bébé, que ce soit son petit corps ou son visage, la crème hydratante babysoin est idéale. Elle est aussi certifiée BIO et est composée d’ingrédients à 99,7% d’origine naturelle. a

Utilisée quotidiennement, elle prévient le dessèchement cutané et apporte souplesse, douceur et confort à la peau de votre bout de chou.

On adore sa texture légère et douce qui ne laisse pas de film gras, mais surtout qui va permettre d’habiller bébé rapidement ! On sait à quel point nos loulous sont pressés d’être habillés alors autant aller vite !

Vous l’aurez compris, toute la gamme de la marque babysoin est bio et surtout composée à plus de 99% de produits d’origine naturelle. Sans compter que les produits sont à petits prix, de quoi les aimer encore plus.

Vous pouvez trouver les produits Babysoin aussi bien en parapharmacie ou directement en ligne.

Plus d’infos sur https://www.babysoin.fr/