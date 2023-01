Mon coffret pinceau magique – Ed. Gründ

Mon coffret pinceau magique est un coffret complet, paru aux éditions Gründ, en octobre 2022. Un ouvrage de Clémentine Derodit, qui se compose de six tableaux d’adorables animaux, d’un livre de cherche et trouve et d’un pinceau magique.

Le coffret, de taille moyenne, est plutôt solide et attrayant. Une fenêtre laisse apparaître le pinceau magique, qui permettra de faire émerger les couleurs. Le coffret se compose donc d’un pinceau magique, de six tableaux et d’un livre de cherche et trouve. Les tableaux, comme le livre, proposent des pages ou des espaces blancs, qui seront à dévoiler, avec l’aide du pinceau. Il y a tout ce qu’il faut pour peindre à l’eau, sans se tâcher et recommencer à l’infini. En effet, lorsque l’eau s’évapore, les tableaux et les pages du livre redeviennent blancs. Ainsi, les enfants peuvent recommencer à peindre et à faire apparaître couleurs et motifs.

Le coffret est joli, coloré et complet, proposant aux enfants, à partir de 3 ans, de vivre une expérience unique, créative et perpétuelle. Il contient tout ce qu’il faut pour une activité amusante et plaisante. Le matériel est adapté et facile à utiliser, pour les petites mains. L’activité simple consiste à remplir son pinceau magique d’eau, en le dévissant. Ensuite, il faudra le passer sur les tableaux, ou les pages blanches du livre, pour voir apparaître des couleurs. Des teintes et des motifs surgissent, pour la plus grande surprise des enfants, qui ne se lasseront pas de passer et repasser le pinceau. L’univers est beau, tendre, avec d’adorables animaux à découvrir. Le dessin est simple, plutôt rond, doux et très plaisant. De petits détails amuseront les enfants.

Mon coffret pinceau magique est un coffret complet, pratique et créatif, des éditions Gründ. Il propose une activité manuelle simple, non salissante et perpétuelle, qui invite à mettre en couleur des tableaux et des pages d’un livre, avec l’aide d’un pinceau rempli d’eau ! Un effet magique, car l’eau s’évapore et les couleurs avec, à recommencer à l’infini…

