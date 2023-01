900 care : une routine beauté et hygiène zéro-déchet

Aujourd’hui, nous vous présentons la marque 900 care, la marque qui souhaite améliorer la planète mais surtout les pratiques de ses habitants. Elle propose des produits d’hygiène et de beauté rechargeables pour une routine zéro déchet. Et vous allez voir c’est tout à fait possible mais surtout on se demande comment on n’y a pas pensé plus tôt.

Life in plastic, pas fantastique

Si vous souhaitez vous orienter vers un mode de vie plus sain et faire votre petit effort pour protéger la planète, sachez que c’est tout à fait possible mais surtout simple à faire.

900 care c’est une idée de génie : diminuer tous les contenants plastiques et utiliser des recharges.

Il s’engage à utiliser des emballages écologiques et à pratiquer des méthodes de production respectueuses de l’environnement. Leur objectif est de créer des produits de soins de la peau qui sont bénéfiques pour la peau et l’environnement.

Leur gamme de produits comprend des gels douches, des lotions, des crèmes, des huiles, des baumes et des savons et même du dentifrice. Les produits 900.care sont éco-conçus et composés d’ingrédients sains comme le miel, aloe vera, le lys blanc, l’huile de cameline bio, l’amidon de tapioca ou encore le bicarbonate de soude. Ils sont également adaptés à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Tous les produits sont vegan, cruelty free et sont bien évidemment non testés sur les animaux.

On a testé pour vous le gel douche 900 care

Nous avons reçu un flacon pour un gel douche et 2 bâtonnets de recharges (pour une utilisation d’un mois). Il suffit simplement de remplir le flacon d’eau chaude et de mettre les recharges bâtonnets dans l’eau. On attend 6 heures, on secoue et oh miracle nous avons un super gel douche. Et là, on se dit : mais pourquoi les grandes marques n’y ont pas pensé ? C’est juste génial ! On n’a plus de déchets plastiques et on a un super gel douche (aux supers senteurs).

En plus, on met autant de produits que d’habitude, pas plus pas moins. Il faut savoir qu’un gel douche 900 care environ dure environ 1 mois (sauf pour un ado, il peut durer beaucoup plus longtemps …!)

En plus, le kit d’essai est seulement à 3,50€. Le prix d’un gel douche classique ! On adore !

900 care, le concept génialissime

Franchement j’ai juste adoré le concept et leur gel douche vaut tous les autres gels douches du commerce. Il mousse super bien, il est agréable à mettre sous la douche, l’odeur est super sympa et surtout la peau est toute douce. Mon mari a tellement été convaincu par ma démonstration qu’il a aussi décidé d’utiliser le shampooing et le dentifrice.

En plus, le concept est véritablement au centre des préoccupations actuelles. Même les enfants vont se prendre au jeu. Ils vont adorer mettre leur recharge et faire un peu “de chimie” (de l’eau + la recharge et hop on a un nouveau produit).

Comment cela fonctionne en bref ?

Vous souhaitez vous procurer les produits, rien de plus easy comme on dit. Il vous suffit d’aller sur le site de 900 care . Ensuite choisissez le produit que vous voulez (gel douche, shampooing, dentifrice etc…).

On est sur une formule par abonnement (tous les mois, les 2 ou 4 mois). Au tout premier achat, on reçoit le produit et son flacon réutilisable. Ensuite, au bout de 20 jours, ils vous envoient votre première recharge complète pour 4 gels douche (14€). Vous serez bien sûr prévenus 3 jours avant et vous pouvez décaler, changer de parfum ou annuler. Par la suite, vos recharges vous seront envoyées de manière à ce que vous receviez toujours votre gel douche à temps. Vous les recevez emballées dans un carton recyclable directement dans votre boite aux lettres. En bref, il vous suffira d’attendre votre facteur qu’il vous livre vos produits de beauté. Easy, on vous l’avait dit !

Alors prêt à tester ? On vous prévient, on l’a déjà adopté !

Plus d’infos sur https://www.900.care