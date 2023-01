Prime Markets Avis – Un choix fiable pour les investisseurs à long terme    

D’innombrables personnes sont associées au monde du trading d’actifs. Cependant, seules quelques-unes d’entre elles entrent dans le jeu avec l’intention d’y jouer à long terme, car le trading n’est pas une compétence que l’on peut maîtriser facilement. Malgré cela, de nombreux courtiers en ligne se concentrent sur les nouveaux clients au lieu d’apporter de la valeur ajoutée aux estimés investisseurs à long terme.

Prime Markets est une société de courtage de trading en ligne établie qui fournit d’excellents services aux nouveaux et anciens utilisateurs. Prime Markets accorde de l’importance à ses clients et offre des services tels que des frais d’entrée peu élevés, des ressources éducatives bien planifiées, une plateforme exceptionnelle en ligne et téléchargeable, et un support client disponible 24 heures sur 24. Ces services remarquables ont fait de Prime Markets un des favoris des traders à long terme.

Si vous voulez savoir comment Prime Markets peut répondre à vos besoins, continuez à lire l’avis ci-dessous.

Les avantages à choisir Prime Markets

Des frais relativement bas

Les investisseurs à long terme peuvent perdre une énorme somme d’argent si la plupart de leurs finances sont consacrées au paiement des frais de courtage. Les investisseurs sont généralement confrontés à ce problème, ce qui fait des courtiers en ligne une option non viable pour de nombreux investisseurs. Les courtiers en ligne doivent proposer des plans tarifaires qui fidélisent les clients et ajoutent de la valeur à leur présence.

Prime Markets s’intéresse de près aux besoins et aux demandes de ses clients. Par conséquent, les frais d’entrée de Prime Markets sont comparativement plus bas que ceux des autres sociétés de courtage en ligne. Prime Markets est également transparent avec tous les coûts liés au trading avec eux, et ils facturent également des commissions et des taux d’intérêt relativement bas pour servir au mieux leurs clients.

Plateforme adaptable pour le Web et le bureau

Tout courtier en ligne doit fournir à ses clients un service technologique exceptionnel de premier ordre pour s’adapter à l’évolution des temps. Les investisseurs recherchent également des plateformes de trading efficaces et sans faille, car les plateformes de trading font partie intégrante des services des courtiers en ligne. Malgré cela, de nombreux courtiers ne tiennent pas leur promesse d’un excellent service.

Prime Markets ne déçoit ses clients sur aucun service. C’est pourquoi ils ont également tenu leur promesse d’offrir des plateformes de trading exceptionnelles et tournées vers l’avenir sur le web et sur le bureau. Les plateformes actualisées de Prime Markets sont efficaces, sans glitch et sans crash, avec une excellente interface utilisateur pour rendre les plateformes de trading plus intuitives.

Prime Markets fidélise les investisseurs à long terme en répondant à leurs besoins.

Vidéos et blogs éducatifs

Les traders à long terme ne se préoccupent pas seulement de réaliser des profits sur leurs investissements. Au contraire, les mises à jour constantes par le biais de l’éducation sont également importantes pour ces personnes, car elles passent la plupart de leur temps sur le marché du trading. Les courtiers transmettent rarement à leurs clients des connaissances substantielles sur les tendances et les normes du secteur, ce qui rend les clients entièrement dépendants de leurs services.

Prime Markets accorde une grande importance à la connaissance, surtout lorsqu’il s’agit d’un marché commercial en constante évolution. C’est pourquoi la liste des vidéos éducatives et des blogs développés de Prime Markets a pour but d’enseigner aux clients les notions de base et de pointe du trading. Beaucoup de ces vidéos sont de simples tutoriels pour les traders qui ne sont pas familiers avec les dernières technologies permettant de faire fonctionner les marchés du trading et les entreprises associées.

Prime Markets se concentrera toujours sur les demandes de ses clients, et la croissance globale par l’éducation en est la preuve.

Support Live chat 24/7

Le chat est la forme de communication la plus répandue de nos jours. Cependant, les courtiers en bourse n’utilisent pas cette communication et se concentrent sur le marketing par email et le support client. D’autre part, les clients insistent pour obtenir des services plus efficaces dans tous les domaines, y compris le support client.

Prime Markets est à l’écoute de ses clients et leur propose une option de chat en direct 24 heures sur 24. Les clients peuvent désormais poser des questions indépendamment de leur fuseau horaire et obtenir des réponses bien pensées en quelques secondes. Les clients résolvent leurs questions en moins de la moitié du temps nécessaire à la rédaction d’un email, ce qui rend le processus plus rapide, le marché du trading étant parfois volatile.

Les inconvénients de choisir Prime Markets

La plateforme mobile est lente

Prime Markets satisfait ses clients en répondant à leurs exigences dans toutes les facettes du trading, mais ne parvient pas à être efficace sur un point.

La plateforme de trading mobile de Prime Markets est assez lente, ce qui rend difficile la planification et la projection car les informations sont retardées de quelques secondes. Ce problème indique également que les investisseurs ne seront pas en mesure d’accéder aux mises à jour actuelles sur leurs écrans mobiles.

La plateforme mobile de Prime Markets est en phase de développement, où les développeurs et concepteurs d’applications mobiles travaillent à la correction des bugs afin de s’assurer que des informations suffisantes parviennent aux clients où qu’ils soient.

Le mot de la fin

Prime Markets est le nom qui apparaît en premier dans la liste de recommandations des traders à long terme. Les excellents services de Prime Markets en font un favori, car ce courtier prometteur est susceptible d’accroître davantage sa clientèle.

Si vous souhaitez devenir client de Prime Markets ou discuter de la structure des frais, contactez-les à l’adresse [website].

Mention légale : Il s’agit d’un contenu marketing sponsorisé.