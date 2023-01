Cheat Skill Level Up – Le premier tome

Cheat Skill Level Up est un seinen, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt Tonkam, en janvier 2023. Un manga de Miku et Kazuomi Minatigawa, plutôt original, proposant une aventure fantastique, d’un jeune adolescent victime de harcèlement.

Voici ce qu’il entend à longueur de journée, depuis son enfance : « Gros lard », « bon à rien », « laideron »… Son grand-père le réconforte tant qu’il peut. Il conseille à Yûya de ne jamais laisser la défaite l’accabler. S’il le jeune adolescent, au physique avantageux, garde le sourire, il est sûr qu’il connaîtra le bonheur, un jour. Il ne faut pas être pressé et laisser faire le temps. Il faudra toujours être aimable envers les gens dans l’embarras et prendre sans cesse soin de ceux qui sont gentils avec lui. Devant les souvenirs de son grand-père, le jeune adolescent pleure. Il se remémore ces belles paroles… Yûya Tenjô ne se sentait bien nulle part. A la sortie de lycée, le jeune homme se fait lyncher. Il est jeté au sol. Les autres autour de lui rigolent. Il est à terre, les personnes se moquent de lui, il se fait taper dessus. Il est violenté gratuitement.

Alors qu’Yûya est victime de brimades et de violence, il se retrouve seul, après la mort de son grand-père. Un homme humble, le seul à le soutenir et à lui affirmer que le meilleur était à venir. Un jour, après une énième altercation, il désespère, mais découvre, accidentellement sur une pièce étrange. A l’intérieur, une porte qui le transporte dans un monde de fantasy. Mais plus encore, bien des choses vont changer pour l’adolescent, qui va voir sa vie basculer. Le manga est original, plus bien rythmé et surprenant, avec de l’humour et de l’action. Le héros, victime de harcèlement, est rapidement attachant. Suite à sa découverte, il change quelque peu, mais reste le même intérieurement. Le dessin est dynamique et très plaisant, avec un trait efficace et expressif.

Cheat Skill Level Up est une nouvelle série, qui débute avec ce premier tome, des éditions Delcourt Tonkam. Un titre qui présente un héros pas comme les autres, victime de harcèlement, qui va découvrir une porte étrange, qui va l’emmener dans un monde où la magie existe…

