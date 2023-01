L’imagier sonore de mes 1 an est un ouvrage de Tiago Americo, paru aux éditions Gründ, en octobre 2022. Un livre sonore original, un outil d’apprentissage ludique qui invite les jeunes lecteurs à développer leur langage. Une idée cadeau originale, colorée et amusante, qui saura plaire.

Dès la couverture, le livre propose une puce sonore qui invite à découvrir l’imagier sonore. La première double page présente l’univers de la ferme. Une grande illustration colorée est à retrouver sur la première page, tandis que la deuxième ressemble plus à un imagier. En effet, certains animaux de la ferme sont à découvrir, avec, pour certains, une puce sonore à actionner, pour entendre les cris. Neuf animaux sont à associer à leur nom, afin d’enrichir le vocabulaire des jeunes enfants. Le deuxième double page présente les couleurs. L’univers coloré du cirque et de la fête foraine, avec les vêtements et accessoires est à retrouver.

L’imagier est assez grand, plutôt solide, cartonné et aux coins ronds. Les pages se tournent donc facilement et le livre se prend rapidement en main. Les tout-jeunes lecteurs vont très vite comprendre le système des puces sonores et s’amuser à les retrouver, pour les actionner. L’univers coloré et tendre de l’imagier est attrayant et amusant. Les enfants vont pouvoir, tout en s’amusant, enrichir leur vocabulaire, en associant une image à un mot. Différents thèmes sont abordés, autour des animaux, des couleurs, des véhicules… Plus de 80 images sont à découvrir dans cet imagier ludique qui devient donc un excellent outil d’apprentissage du langage. Le dessin est rond, tendre, joyeux et coloré, offrant un bel univers graphique à observer.

L’imagier sonore de mes 1 an est un bel ouvrage sonore et ludique, des éditions Gründ. Un imagier captivant et coloré, proposant de retrouver des thématiques incontournables, pour découvrir le monde, en apprenant les mots et en découvrant des sons !

