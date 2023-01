Neuf mois pour moi, mon guide slow maternité

Dans la jungle de tous les manuels de grossesse, difficile de trouver celui qui nous convient. Perrine Alliod et Alix Lefief-Delcourt proposent un un guide de slow maternité. En effet, “Neuf mois pour moi” permet de s’écouter pour renouer avec la simplicité.

Résumé

Perrine Alliod accompagne les futures mamans et les couples depuis leur projet de grossesse jusqu’à l’accouchement et après, dans le tissage du lien avec leur bébé. Elle les aide à prendre confiance en eux, à découvrir leurs forces et qualités naturelles.

Forte de son expérience et de son travail avec des spécialistes de la maternité et de la naissance, elle propose dans “Neuf mois pour moi”, pour chaque trimestre de la grossesse, y compris le quatrième, de très nombreux conseils et exercices à pratiquer en toute sécurité.

De la respiration lente à de délicieuses recettes, de postures de yoga aux élixirs floraux de Bach, des marches méditatives aux pratiques de ballon, chaque proposition est déployée pour éveiller un bien-être total : émotions, sensations et pensées.

On trouvera également des recommandations pour accompagner les grossesses compliquées, alitées, les accouchements prématurés, ainsi que des conseils pour le quotidien – comment annoncer sa grossesse à son employeur, choisir une sage-femme ou une doula, reprendre le travail…

Les autrices

Perrine Alliod est psychopraticienne, doula, sophrologue spécialisée en périnatalité et haute sensibilité. Elle aide les couples à prendre conscience de leur potentiel, à prendre confiance en eux, à être autonomes. Cela leur permet notamment de faire leurs choix en conscience afin de vivre sereinement la maternité et la parentalité. C’est elle qui a créé la méthode de Communication sensorielle® périnatale, inspirée de l’haptonomie et du toucher émotionnel.

Pour écrire “Neuf mois pour moi”, paru chez Le courrier du livre, Perrine Alliod s’est alliée à Alix Lefief-Delcourt. Journaliste de formation, elle est l’auteure de nombreux ouvrages dans les domaines de la santé et de la parentalité.

À propos du livre

“Neuf mois pour moi” consiste en un guide de slow maternité. C’est-à-dire qu’il propose un accompagnement de la grossesse à l’écoute de soi. En effet, ce guide d’un peu moins de 300 pages recèle de conseils et d’exercices pour vivre ce voyage sereinement. Loin des injonctions que peuvent subir les futures mères, ce guide cherche à faire de la grossesse un moment de communion avec bébé et avec soi-même. Durant les trois semestres de la grossesse, un panel de sujets est abordé. Vous pouvez y trouver des informations concernant les émotions ou l’écoute de soi et de son corps. En effet, il est essentiel de savoir comment prendre soin de soi-même. Vous y découvrirez comment créer la relation avec bébé dès les premiers mois de grossesse, quand et comment annoncer cette grande nouvelle, et comment préparer son accouchement.

Loin de l’hyper-médicalisation de l’accouchement, “Neuf mois pour moi” donne des outils pour créer son cocon et conserver son intimité à la maternité. Mais surtout, ce guide permet de prendre le temps de s’écouter, de se faire confiance, pour savoir ce qui est bien pour nous et pour bébé. Et c’est là l’essentiel. Il peut se suffir à lui-même selon vos attentes, ou accompagner un guide plus physiologique et médical de la grossesse.