Fool Night Tome 3 : Trans-traque aux Éditions Glénat

Toshiro ne sait plus où donner de la tête. Entre cette Fool Night qui n’en finira jamais. Poussant les habitants vers une rébellion sous-jacente contre le gouvernement qui impose presque la transfloraison. Yomiko à l’hôpital, blessée lors d’une intervention contre le sanctiflore meurtrier recherché. Et le développement d’une arme par l’institut de transfloraison afin d’éradiquer l’assassin. Tout se précipite…

Un troisième tome de cet excellent seinen, mêlant enquête, tragédie, anticipation, dystopie… Incroyablement bien imaginé et ficelé.

À dévorer depuis le 2 Novembre 22 aux Éditions Glénat.

Prochain tome à paraître le 15 mars 23 !!

Le décor :

Si vous avez raté les tomes précédents, cliquez dessus pour les découvrir !! TOME 1 TOME 2

Essais de balles incendiaires…

La traque débute. Les autorités ont enfin compris que les différents meurtres perpétrés sont l’œuvre d’un « sanctiflore » dont l’évolution reste encore complètement floue. De nouvelles armes adaptées sont distribuées aux différents agents qui participent à l’annihilation du « monstre ».

Pendant ce temps, à l’institut de transfloraison, le Directeur est sur les nerfs. Au fait des futurs agissements des autorités, il semble entièrement contre la destruction de ce « sanctiflore » assassin. De son côté, il projette d’engager une milice privée afin de capturer la créature pour l’étudier. Il l’a déjà surnommé Ivy, et compte bien découvrir quelle est son origine.

En ville, le peuple commence à gronder. Les civils se rendent bien compte que les promesses de richesses du gouvernement, pour ceux qui acceptent la transfloraison, sont totalement erronées. Les pauvres « cobayes » qui ont accepté de se transformer en plante afin de sauver l’humanité, se transflore dans la pauvreté la plus totale. Et les civils ont du mal à comprendre comment des sommes mirobolantes sont débloquées pour inciter de futurs « morts » à se faire transformer, alors que les vivants se meurent et que le fossé riche/pauvre n’en finit plus de se creuser.

Non seulement se posent les problèmes éthiques, mais également, les problèmes de survie de la population dans cette misère environnante.

Le point sur le manga :

Fool night n’a de cesse d’être passionnant au fil de la sortie de ses différents tomes. Un tome 3 , aux Éditions Glénat, qui referme peu à peu ses tentacules autour d’un meurtrier inquiétant. Des remises en question de la population, une grogne de la société, et un personnage principal ayant perdu sa hargne avec son ami d’enfance entre la vie et la mort. L’innovant Kasumi Yasuda place la barre scénaristique haute. Loin de la mièvrerie sentimentale, même si les personnages ont un certain affectif, son scénario est toujours axé sur cette dystopie un brin horrifique, et tous les questionnements qui découlent des débordements génétiques.

On parle de conscience, de phyto-transformation, d’exhalaison vengeresse, de droits de l’humanité. Ces sujets sont toujours irrémédiablement intelligents et chaque tome s’emplit d’un récit convaincant et avant-gardiste.

Et ses illustrations : étonnantes pour un manga, entre la finesse du trait. La beauté singulière des visages. L’élégance machiavélique du « sanctiflore » !!!

La conclusion :

Une équation parfaite de sujets et de thèmes pour un « phyto-thriller » d’une grande ampleur morale. Fool ​N​ight tome 3 nous présente une équation vengeresse qui semblerait ne pas se terminer de si tôt ! Et tant mieux, car on l’adore, on dévore chaque dialogues, chaque scènes d’action trépidante et fabuleusement aérienne. Est-ce que Netflix ne pourrait pas y jeter un œil ou contacter directement le mangaka ou les Éditions Glénat, et nous en faire une série aussi incontournable que le manga ???

Oui, je sais, j’ai de bonnes idées… Mais en attendant, il faudra patienter pour avoir le tome 4 entre les mains !!