Fool Night tome 2 : Trans-Killer aux Éditions Glénat Manga

Alors qu’un épais nuage a recouvert la Terre pour la plonger dans une « fool night » (Nuit stupide) pour l’éternité, les humains n’ont d’autres choix que d’inventer un nouveau procédé, afin de produire l’oxygène. Les plantes ont toutes disparu avec ce manque incessant de lumière. Aussi, grâce aux « condamnés », qui se voient implanter un germe, pour devenir eux-mêmes des arbres, un espoir de « vie »pointe dans cette obscurité. C’est la Transfloraison …

Toshiro a accepté d’être transfloré. À présent, il a assez d’argent pour faire soigner sa mère. Vivre le temps qui lui reste avant sa transformation. Mais surtout, aider Yomiko à enquêter sur une série de meurtres non élucidés. Tome 2 disponible le 21 septembre 2022.

Le décor :

Japon. Centre culturel Karukika. Un concert.

Après avoir aidé une célèbre pianiste à retrouver son père « transfloré », Toshiro et Yomiko sont invités à assister à son bien funeste concert. Celle-ci s’est servi de son père transfloré pour en faire un superbe piano à queue sur lequel elle s’apprête à jouer. Car, si Toshiro lui a permis de le retrouver, et d’être gracement payé, cette enquête n’a d’autre but que la vengeance. Celui qui la harcelait et la faisait jouer sous la menace, est à jamais « puni » sous les mains et la musique qu’il affirmait être médiocre !!!!

À présent, il ne reste que deux ans de vie humaine à Toshiro. Suite à sa « transfloraison », sa capacité à entendre les « transflorés » est toujours aussi efficace. Aussi, Yumiko lui propose une nouvelle enquête. Il semblerait qu’un sérial-killer frappe régulièrement certaines familles. Et il est urgent de l’arrêter.

Mais Toshiro est bien indécis. Tout d’abord, il y a sa mère sénile, qu’il doit faire hospitaliser d’urgence en hôpital psychiatrique, maintenant qu’il a l’argent. Rembourser toutes les dettes qui lui collent à la peau. Et puis, il ne lui reste que deux ans à vivre. Il aimerait profiter et choisir comment il souhaite passer ces deux ans. Aussi, il exprime ses vœux à sa « plus fidèle amie » depuis son enfance. Yumiko, même si elle ne comprend pas ces motivations, accepte son choix.

Maintenant, il va falloir qu’elle se débrouille seule pour retrouver ce sérial-killer …

Le point sur le manga :

Un second tome de Fool Night, qui prend un chemin que je souhaitais vraiment parcourir !!! La capacité du personnage principal à communiquer avec les « transflorés » ouvre une nouvelle voie faite d’enquêtes. Ouvrant la porte au suspense. Des problèmes d’éthique naissants entre l’institut public prônant la trans floraison et les « anti-transfloraison » : l’accent est mis sur les problèmes moraux et philosophiques que cela peut entraîner. Mais, surtout, sur la partie la plus passionnante à mes yeux : les mutations susceptibles d’exister avec cette pratique !!!! Kasumi Yasuda fait carton plein, avec son scénario aux éditions Glénat manga entre justice sociale et éthique déontologique, sans avoir un discours lourd et pâteux.

Les graphismes sont signés. Les traits sont légers et fins. Les visages beaux et expressifs. Un monde sombre et glacé par cette nuit infinie, mais réchauffé par les sourires et le reste d’humanité des protagonistes.

La conclusion :

Fool Night tome 2 aux Éditions Glénat Manga tient toutes les promesses attendues après la publication du premier tome. Un récit captivant agrémenté d’humanité (encore existante) avec le rapport qu’entretiennent les deux personnages principaux, et les nombreux flash-back permettant de mieux comprendre leur cheminement de vie. Ce mélange d’anticipation, d’enquêtes, de sciences et de questionnement moral, rend la série totalement « inédite » et palpitante.