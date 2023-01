Mauvais monstre – Le premier tome

Mauvais monstre est une nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, paru en janvier 2023. Une bande dessinée d’Enzo Berkati qui présente un récit initiatique original et plaisant à découvrir, interpellant également sur le rapport à l’image, le regard des autres, la réputation…

Dans la classe, au collège, tout le monde semble s’affairer autour de Célie. Son monstre vient d’éclore, il est tout mignon et plaît à tout le monde. Le professeur rappelle que l’éclosion de son œuf n’a lieu qu’une seule fois dans sa vie. C’est donc le quart d’heure de célébrité de Célie, qui en profite ! Son monstre est trop chou, et elle en est fière. De l’autre côté de la classe, Eloïse est restée à sa place, elle rage intérieurement, pensant qu’avant même de recevoir son monstre, la jeune fille était déjà le centre de l’attention. D’ailleurs, Célie a bien remarqué qu’Eloïse était à l’écart. Elle s’approche d’elle et vient faire son intéressante, critiquant, plus ou moins Eloïse. Elle pense que son adorable monstre complexe sa camarade… Mais Eloïse ne se laisse pas faire et trouve les arguments pour mettre en colère Célie, affirmant que son monstre n’est pas si mignon que ça !

Ce premier tome est prometteur, un brin fantasy, avec ce monde peuplé de monstres qui accompagnent les individus, dès leur puberté. Alors qu’autour d’elle ses camarades commencent à avoir chacun le sien, elle n’en a pas encore, et n’en veut pas ! Les monstres sont inutiles… Alors, lorsque le sien éclos et lui apparaît, elle le cache. Il est moche et est doté de pouvoirs magiques. Elle pense immédiatement aux mauvais monstres et tente de se renseigner. La bande dessinée présente un récit initiatique, qui invite aussi à la réflexion autour de sujets centraux chez les jeunes. En effet, au-delà de cette aventure incroyable et fantastique, le rapport à l’image, le regard des autres, la notion de beauté et la réputation sont au cœur de cet album. Le récit est bien mené, il tient la route et promet une suite plutôt intéressante. Le dessin est simple, rond et plutôt plaisant.

