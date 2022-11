Mes musiques du cirque – Mes petits imagiers sonores

« Mes musiques du cirque » rejoint la collection de « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont profiter de l’ambiance joyeuse du monde du cirque à la découverte de symphonies dynamiques.

Un imagier sonore rythmé qui met de bonne humeur

« Mes musiques du cirque » est un livre musical sur le thème du cirque. À l’aide des puces présentes sur chaque page, les enfants vont découvrir des musiques représentatives du cirque. Ils vont profiter des illustrations de Marion Billet aux couleurs pétillantes. L’univers du cirque est bel et bien présent autour de différentes scènes et objets : le chapiteau, la roulotte à confiseries, des jongleurs, la magie forcément, un dompteur de lions, ainsi qu’une parade finale sous une rafale de cotillons. Sans oublier les animaux qui sont exclusivement acteurs de chaque situation. Ils sont mignons comme tout, avec leur bouille enfantine, les enfants vont très vite s’attacher à eux.

Notre avis sur le livre



Ce nouvel album est plutôt réussi. Les couleurs vives attirent tout de suite l’œil, et le cherche et trouve en toute fin du livre dynamise le tout. Les enfants pourront associer les sons à ce qu’ils ont pu observer dans le livre. Les musiques qu’ils vont écouter sont de bonne qualité. Quant à l’ambiance générale, on retrouve bien les codes du cirque, avec cette bonne humeur constante qui va rendre la lecture encore plus agréable. Ils vont beaucoup s’amuser !

« Mes musiques du cirque » est un livre à puces qui va donner l’impression aux enfants d’être au cirque de page en page. Ils auront même l’impression d’être au spectacle à la découverte de jeux, d’animaux et de musiques. Peut-être que cela leur donnera envie de s’y rendre en famille avec les copains.



Le livre est disponible sur le site d’AMAZON.