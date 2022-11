Un incroyable Noël ! de Roald Dahl et Quentin Blake

« Un incroyable Noël » est un album dédié aux tout-petits raconté par Roald Dahl et illustré par Quentin Blake. Grâce à ce duo détonant, les enfants vont se retrouver en immersion dans un univers décalé, quelque peu déjanté, à la découverte du nombre de cadeaux que les personnages ont pu avoir pour Noël.



Dans « Un incroyable Noël » les enfants vont certes célébrer la magie de Noël, mais pas seulement. Ils vont aussi apprendre à compter, grâce à ce qui pourrait être un jeu de cherche et trouve. Ils vont croiser de drôles de personnages, humains ou animaux, qui s’amusent à compter les cadeaux qu’ils ont eus pour Noël : 12 livres incroyables, 10 oiseaux farfelus, 9 souris dodues, 7 délicieux bonbons, 3 prouts qui crépitent, etc. Sans oublier, le fameux, le vrai, l’unique énoooorme crocodile. Tout cela au cœur d’illustrations vivantes, démesurées parfois, complètement dingues souvent. Bref, les enfants vont beaucoup s’amuser en découvrant ce joli livre sous le sapin.

Notre avis

Quel plaisir de retrouver Roald Dahl et Quentin Blake autour d’un nouvel album dédié à la petite enfance. Les petits vont adorer plonger dans leur univers avec ces illustrations démesurées reconnaissables de Quentin Blake. Et on adore son style, ça part dans tous les sens, les formes vont du grand au petit, du long au court. L’humour est bel et bien présent, il rythme la lecture. Les petits vont apprécier les couleurs vives qui ressortent de chaque page. Ils vont rapidement s’imprégner de l’univers des deux auteurs nous en sommes convaincus.

« Un incroyable Noël » est un petit livre très rigolo à mettre entre les mains des tout-petits. Ils vont beaucoup s’amuser à observer chaque personnage dans le livre même si leurs looks sont quelque peu cocasses. Les animaux quant à eux ont l’air plus que canaille, cela promet.



