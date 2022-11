Les 5 Terres, tome 9, Ton rire intérieur

Ton rire intérieur est le neuvième tome de la saga des éditions Delcourt, Les 5 Terres. Une bande dessinée du collectif Lewelyn, avec Jérôme Lereculey au dessin, parue en octobre 2022, qui présente la suite épique et pleine de rebondissements, de ces personnages charismatiques de Lys.

Le clan du Coucal vient de tuer l’oncle Djen, mettant ainsi à mal le clan du Sistre. Les filles sont plutôt heureuses, elles s’emparent de quelques objets de valeur, que pouvaient posséder les membres du Sistre. Diora, quant à elle, compte bien ramener un trophée. Elle va couper la tête de Djen, pour la garder, sous le regard dégoûté de ses compagnes. De leur côté, Otsue et Teruo sont en mauvaise posture. Ils sont perdus dans la jungle, il pleut et des membres du peuple Kibanari passent tout près d’eux… Teruo est terrifié, ils pensent qu’elles vont les tuer, si elles les découvrent. De son coté, Otsue ne se décourage pas et essaie de relever son cousin, pour pouvoir fuir les lieux. Mais Teruo ne peut pas marcher, il s’est fait mal à la cheville. Ils sont bientôt surpris par Kauri, qui reste stupéfaite, mais leur fait signe de la suivre…

Le récit est toujours aussi bien découpé et efficace, offrant différentes histoires qui s’entrecoupent. Ainsi différents personnages sont à suivre, comme Alissa et le clan du Sistre qui est bien mal en point, Hisa et le clan du Coucal qui compte bien mettre à terre le clan du Sistre. Il y a aussi l’enquête de la prévôté Shin qui se poursuit, tout comme les aventures dangereuses de Teruo et Otsue, les ambitions de Thori, pour tenter de rapporter de l’argent, pour sauver son enfant, ou encore la rencontre qui va bouleverser quelque peu Keona. La bande dessinée, malgré son lot de personnages et les récits différents, se lit assez facilement, tellement on est pris dans les tourments de chacun. L’action et le suspense sont habilement entremêlés avec les émotions, qui offrent un récit tout à fait captivant. Le dessin est toujours aussi subtil et travaillé, offrant de belles planches à découvrir.

Ton rire intérieur est le neuvième et troisième tome de ce deuxième cycle, de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt. Un album captivant, offrant son lot de surprise, de mystères, de rebondissements et d’action, où chacun des personnages trouvent sa place.

