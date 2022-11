Timoté et le Noël Magique – Réédition avec l’appli Lizzie

Timoté et le noël Magique est un petit album adorable du petit lapin, réédité aux éditions Gründ, en octobre 2022. Un livre d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, dans lequel on retrouve avec plaisir le petit héros, l’imaginaire et la magie de Noël.

C’est l’hiver, un épais manteau neigeux recouvre la campagne. C’est bientôt Noël, et dans leurs nids, les marmottes, les loirs et les hérissons dorment tous à poings fermés. Il n’y a que les écureuils qui sont courageux et qui sautillent en quête d’un peu de nourriture. Un peu plus loin, bien emmitouflés, Timoté et Boubou essaient de construire un énorme bonhomme de neige. Monsieur blaireau s’approche d’eux et suggère de belles pommes de pin. Papa Lapin, quant à lui propose d’accepter une bien jolie carotte ! Timoté est ravi, il pense que les animaux sont bien gentils. Ils peuvent travailler sur leur bonhomme de neige…

Le récit est plein de tendresse, de partage et de magie, tout ce qui fait Noël ! La rêverie et l’imaginaire prennent le dessus, dans cet univers mystérieux et féérique. Le texte, adapté aux jeunes lecteurs, se lit facilement et reste assez immersif, avec le rythme donné par les dialogues. Les animaux, l’entraide, la neige, le chocolat chaud, la nuit étoilée, les lutins, les cadeaux et le mystère sont au cœur de ce récit captivant, qui saura plaire aux enfants. Avec l’application Lizzie, les petits pourront écouter l’histoire gratuitement, avec l’aide du QR code à retrouver dès la première page. A la fin de l’ouvrage se trouvent différents jeux, pour s’amuser, seul ou à plusieurs.

Timoté et le Noël magique est un album réédité, des éditions Gründ, complétée avec l’application gratuite Lizzie. Un petit livre qui aborde avec tendresse la magie de Noël, avec le petit lapin qui se laisse aller à la rêverie. Un livre parfait à offrir pour préparer Noël, ou à déposer au pied du sapin.

Lien Amazon