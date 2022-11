L’importance de créer son site de e-commerce en complément de son activité

Dans notre société, Internet est omniprésent : il est désormais possible de payer ses factures de manière dématérialisée, de regarder ses films et séries préférés sur des plateformes de streaming, de faire son shopping en un clic… Il est ainsi devenu impossible d’échapper à la digitalisation, et par conséquent, si vous envisagez une activité commerciale, avoir une présence en ligne est absolument indispensable pour augmenter vos ventes et vous faire connaitre.

Pour comprendre comment un site d’e-commerce peut aider votre entreprise, c’est par ici !

Un outil pratique pour vos clients

Nous passons tous de plus en plus de temps sur Internet ; grâce (ou à cause) de nos smartphones, rechercher une boutique ou une marque sur le web avant de s’y rendre est devenu un réflexe, même lorsqu’il s’agit d’un lieu à proximité de chez soi.

Un site de e-commerce permet aux clients de vérifier les horaires d’ouverture d’une boutique, de vérifier le stock d’un produit, voire de le réserver ou de l’acheter directement sur le site e-commerce, sans avoir à se déplacer.

La praticité des sites de e-commerce est donc un véritable atout qui peut faire la différence !

Un moyen de toucher un large public

Avoir votre site de e-commerce va améliorer votre visibilité en faisant remonter votre entreprise dans les résultats des moteurs de recherche. Un site bien réalisé prendra en compte son référencement à cette fin.

Entre deux propositions commerciales, un client va presque toujours opter pour celle proposée par l’entreprise dont il aura trouvé un site e-commerce en ligne, quelle que soit la tranche d’âge du public visé.

Cela est cependant particulièrement vrai pour les jeunes générations ; pour cette cible, le design du site va également avoir son importance. Il va permettre de véhiculer son image de marque et ses valeurs, et de renforcer sa crédibilité.

Une méthode efficace pour accroitre la confiance de vos clients et la réputation de votre entreprise

Parmi l’offre pléthorique disponible sur Internet, une entreprise avec peu ou pas de résultats sur le web peut susciter de la méfiance,ou du désintérêt de la part des prospects.

La présence sur le web et l’apparence générale du site, accompagnées d’avis postés par des clients satisfaits et mis en avant sur le site e-commerce, permet d’accroitre la crédibilité d’une entreprise. Elle rassure les clients et les aide à valider leur choix pour faire appel à ses services ou acheter ses produits.

Une manière d’optimiser vos ventes

Créer un site de e-commerce représente certes un coût initial non négligeable, toutefois, cette dépense peut être rapidement rentabilisée par la mise en place d’une boutique virtuelle, accessible aux clients tous les jours et à toute heure. Non seulement un site e-commerce renforce l’attractivité d’une entreprise, mais il permet en plus d’accroitre son chiffre d’affaires en réalisant davantage de ventes toute l’année.

Vous comprenez désormais l’importance d’avoir un site de e-commerce sur la toile : chez Emn Gestion, nous vous aidons à mettre en place cet outil incontournable pour votre activité commerciale ! N’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé, nous serons ravis de réaliser votre site e-commerce !