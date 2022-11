La maîtresse de Trotro – Bénédicte Guettier

« La maîtresse de Trotro » est un petit album à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Bénédicte Guettier évoque la difficulté que cela peut être de changer de maîtresse au travers d’un Trotro un peu triste et inquiet. Heureusement, tout est bien qui finit bien !



« La maîtresse de Trotro »

C’est la rentrée des classes pour Trotro, il est temps de faire la connaissance de sa nouvelle maîtresse Lala. On le sent très inquiet au départ, pourtant il a tout de suite un coup de cœur pour elle lorsqu’il l’aperçoit pour la première fois. Et puis au fur et à mesure, il prend ses marques et débute ses activités avec le sourire. Il en est persuadé, il a la meilleure maîtresse au monde !

Notre avis

« La maîtresse de Trotro » fait partie de la série de livres petit format dédiés aux enfants de 1 à 3 ans. La narration est courte et efficace, elle leur parlera forcément. Ici, ce sont les enfants qui rentrent à l’école pour pourront s’identifier plus facilement. Car la rentrée scolaire est souvent un sujet qu’ils redoutent le plus : la séparation avec les parents, le changement de maîtres, maîtresses ou Atsem. Bref, il faut s’acclimater rapidement et ce n’est pas évident pour tous les enfants. Au travers de la bonne humeur caractéristique de Trotro, le lecteur va se rendre compte que ce n’est pas grave de changer de maîtresse, au contraire, cela peut aussi réserver de belles surprises.

« La maîtresse de Trotro » est un petit livre simple et efficace pour aider les enfants à prendre confiance en eux lors de la rentrée scolaire notamment. Car ce n’est pas parce que l’on change de maîtresse ou d’établissement que les choses vont mal se passer. C’est l’occasion de se faire de nouveaux amis également, chouette pas vrai ?



