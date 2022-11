Trotro et Zaza et le bobo – Éditions Gallimard Jeunesse

Bénédicte Guettier présente un nouvel album des aventures de Troto et Zaza, à savoir « Trotro et Zaza et le bobo » disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Ici, Zaza a un gros chagrin parce qu’elle a coincé son petit doigt dans un tiroir. Rien de grave, papa est là pour arranger tout cela.

« Trotro et Zaza et le bobo »

« Trotro et Zaza et le bobo » raconte l’histoire de Zaza qui s’est coincé le doigt dans le tiroir où sont glissés tous ses jouets. Elle crie tellement que son papa se précipite pour essayer de calmer sa douleur sous les yeux attentifs de Trotro : en mettant le doigt sous l’eau, avec un pansement, en faisant des bisous et câlins. Zaza va beaucoup mieux, heureusement plus de peur que de mal.

Notre avis

Les enfants vont rapidement s’identifier à la situation, car il n’est pas rare qu’ils se soient déjà fait un bobo. Ils vont se rendre compte qu’un bobo n’est pas si grave si l’on réagit rapidement. Et c’est exactement ce que fait le papa de Trotro et Zaza ici. On retrouve un Trotro qui ne cesse de poser des questions à son papa pour comprendre les gestes qu’il effectue sur la blessure de Zaza. Assez admiratif, il explique même que cela lui donne envie de devenir médecin. Un docteur Trotro, pourquoi pas après tout ? Enfin, on retrouve bien la complicité frère et sœur que l’on apprécie dans toutes les aventures de Trotro et Zaza. Les personnages sont amusants, l’univers est toujours très attrayant.

« Trotro et Zaza et le bobo » fait partie de ces livres qui mettent en avant des scènes de la vie quotidienne permettant aux tout-petits de dédramatiser certaines situations. Ce n’est pas parce que Zaza s’est fait un bobo qu’il est grave, il faut juste s’en assurer et agir en conséquence. Et surtout, ne pas oublier les câlins, très important les câlins !