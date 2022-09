Routine minceur : 3 nouveaux produits minceur chez Elancyl

A la rédaction, nous vous avons déniché une petite routine minceur à effectuer tous les jours. Elle se compose de 3 produits Elancyl qui vont vous aider à gommer ces quelques rondeurs disgracieuses le tout en simplement 10 minutes par jour.

ELANCYL Shower : gel douche tonifiant (4,99€ – 200ml)

Allez on commence notre routine minceur par ce gel douche tonifiant à l’extrait de lierre qui nettoie la peau en douceur tout en lui apportant des éléments tonifiants et détoxifiants. A nous le corps de déesse tant rêvé !

On apprécie son parfum délicat aux notes aromatiques fraîches et vivifiantes qui procure des sensations toniques et revigorantes (ça réveille bien surtout si vous avez passé une nuit … compliquée !). En plus, sa formule hypoallergénique neutralise le calcaire pour une tolérance cutanée optimale. Bref il est adapté même pour les peaux sensibles.

Le gel est sans savon et mousse directement au contact de l’eau. On prendra soin de se masser un peu en utilisant le gel douche. Prenez votre temps, en plus ça vous fait du bien !

ELANCYL slim massage – Gel concentré minceur – 200ml – 37,50€ (avec le SLIM massage) – 13,90€ (sans le slim massage)

Ensuite, tant qu’on est encore sous la douche, on prend 3 minutes de notre temps (si vous êtes pressée) pour utiliser le gel concentré minceur (mais rien ne vous empêche de prendre plus de temps!).

Ce gel concentré minceur est à associer avec l’accessoire de massage SLIM MASSAGE qui est capable de reproduire mécaniquement le rouler palper. Une mécanique précise qui permet de mobiliser les tissus sous-cutanés, stimuler la microcirculation, relancer les échanges extracellulaires, drainer les cellules graisseuses et les tissus pour lisser les capitons et tonifier la peau. Pour celles qui n’auraient pas l’accessoire, il faudra alors bien faire un rouler palper sur votre corps (là ça va prendre un peu plus de 3 minutes). Cette technique est essentielle pour que le produit agisse.

Formulé avec de la Caféine et du Lierre aux vertus déstockantes, drainantes et tonifiantes, ce gel concentré décuple les effets du SLIM MASSAGE.

L’utilisation est simple, il suffit d’ouvrir la canule du gel (faites pivoter 1/4 de tour) et introduisez le dans l’orifice sur la partie verte de SLIM MASSAGE et pressez le tube afin de remplir le réservoir. Le gel sera alors distribué à la juste dose tout au long du massage. Procédez au massage pendant 3 minutes sur les zones à traiter, puis rincer abondamment à l’eau claire. Et voila, vous avez fini votre routine sous la douche. Place maintenant à l’après douche !

Elancyl slim design 45+anti relâchement – 200ml – 22,90€

A partir de 45 ans, la peau a tendance à se relâcher, Elancyl a donc créer ce produit pour estomper les signes de l’âge tel que la perte de fermeté et d’élasticité.

Slim Design 45+ contient du Cécropia (une espèce d’arbre qui a des propriétés amincissantes) et de la Caféine permettent de déstocker les lipides et l’extrait de marc de pomme offre une action anti-relâchement cutané tout en redensifiant la peau. Le Lierre, quant à lui, apporte un drainage physiologique accéléré par le massage.

Il vous suffira d’appliquer matin et/ou soir le gel sur les zones à traiter (ventre, fesses, cuisses voire même les bras). Après avoir réalisé aussi le massage du rouler palper comme indiqué sur la boite, vous pourrez vous rhabiller rapidement car il n’y a pas de fini collant ! Niveau odeur, je trouve que le produit est assez discret.

En complément de ce produit vous pourriez très bien aussi utiliser le Slim design nuit que nous avions testé ici >>

Résultats après 1 mois d’utilisation

Globalement avec cette routine minceur, j’ai pu noté que ma peau était plus ferme, plus lisse, plus tonique. J’ai surtout beaucoup dégonflé (merci le côté drainant de chaque produit et les massages associés !). J’ai ainsi perdu 1.5cm de tour de taille et 1cm de cuisse.

On adore les odeurs de chaque produit et on a pris énormément de plaisir à faire cette routine très simple !

Au final, on ne reste guère plus longtemps dans la salle de bain (partez sur 10 minutes pour effectuer toute cette routine soigneusement) et on se sent plus belle dans son jean.

Vous pouvez retrouver tous les produits directement sur le site d’Elancyl : www.elancyl.fr