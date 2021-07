BEAUTÉ : Les indispensables de l’été spécial Corps & Pieds

Après vous avoir conseillé pleins de produits spécial visage, me revoici pour vous parler de ceux que j’ai préféré ces derniers temps pour le corps et les jambes pour l’été ! Petit retour de ces tests qui font du bien !

Pour le corps, j’ai donc retenu plusieurs produits : gel douche, crème pour le corps, crèmes pour les pieds, crème solaire et même un gel frais pour les jambes lourdes. Vous n’avez qu’à choisir maintenant !

Gel douche My coach d’Elancyl (200ml, 5,95€)

Pour bien commencer la journée, il suffit de prendre une bonne douche avec un gel douche au guarana. Ca réveille et ça stimule la peau ! Le gel douche “My Coach”, avec ses ingrédients à 87% d’origine végétal va vous revigorer tous les sens tout en tonifiant la peau. De quoi être fin prête pour la journée ! Avec ses associations de guarana (riche en caféine, micronutriments et sels minéraux qui vont agir sur la qualité de votre peau) et son odeur d’agrumes, thé vert avec quelques notes de jasmin, de musc blanc et d’ambre, votre coeur va forcément chavirer ! Mais le gros avantage aussi de ce gel douche, puisqu’il permet de tonifier la peau, est qu’il va être votre nouvelle arme contre les capitons ! De quoi l’adopter directement dans la salle de bain.

Elancyl : Slim design Nuit (200ml, 24,90€)

Autre petite nouveauté chez Elancyl, c’est le Slim design Nuit. Si vous êtes un peu feignasse comme moi (c’est à dire pas hyper sportive), vous allez adorer ce produit puisqu’il agit la nuit pendant que vous dormez. Dites adieu à vos fesses molles et toute capitonnées et dites bonjour à une jolie peau ! Il est connu que le soir, les femmes ont plus tendance à prendre soin d’elle que le matin. En effet, le matin, on est souvent speed et on ne pense pas vraiment à vouloir faire tout un rituel beauté de 2h avant d’aller travailler…).

Slim Design Nuit a donc plusieurs objectifs :

réveiller le métabolisme cellulaire : il va stimuler le processus de déstockage des graisses pendant le sommeil tout en activant la lipolyse nocturne des adipocytes.

Déstocker les lipides avec la caféine et le cécropia

Drainer les tissus avec le lierre : le lierre est bien connu pour son action drainante, c’est d’ailleurs un ingrédient phare dans les gammes d’Elancyl pour renforcer l’élasticité et la fermeté de la peau

Dérigidifier le tissu conjonctif avec le salacia pour lutter contre la cellulite fibreuse : cela va donc lisser les capitons si disgracieux qu’on déteste toutes !

Hydrater et nourrir la peau avec l’huile de Carthame : que serait ce un soin pour le corps sans une action hydratante !

Au final, il vous suffit d’appliquer chaque soir avant de vous coucher la crème. Mettez en sur vos mains puis remonter de part et d’autres de la cuisse tout en exerçant des pressions simultanées des deux mains de manière rapides et rythmées. Puis sur les zones rebelles (fesses, ventre, jambes, genoux), faites quelques rouler palper vertical et/ou transversal. Et hop vous voila prête. De notre côté, nous avons vu une différence au bout de 7/8 jours d’application. La peau était plus lisse, plus ferme et moins capitonnée. De quoi avoir le sourire !

Biovive, le baume universel (150ml, 24,95€)

Là encore voici une petite pépite que j’ai adoré : le baume universel de Biovive. Pourquoi universel ? Car on peut l’utiliser pour tous les petits bobos (irritation, sécheresse de la peau etc…) et pour toute la petite famille !

Il convient à tous types de peaux et surtout il est composé de 99% d’ingrédients naturels ! Rien que le fait de savoir qu’il est certifié Bio rassure, en plus tous les ingrédients sont d’origine française. Un made in France parfait.

Avec sa texture fondante et soyeuse, il vous suffit de l’appliquer sur tout votre corps ou une partie (jambes, bras …), c’est vous qui décidez !

Avec son parfum envoutant (senteur citronnée), votre peau va être hydratée, apaisée, tonifiée, régénérée, revitalisée, fortifiée. Oui oui, tout ça ! Principalement grâce à ses ingrédients actifs comme l’huile végétale de tournesol et de cameline, l’eau des jeunes pousses d’orges et d’onagre, le complexe de 3 bourgeons. Appliquez la crème matin et/ou soir après une bonne douche et focalisez vous sur les zones sèches si besoin. Pur bonheur activé !

Qiriness Caresse Soleil Suprême, Crème solaire Indice 50 (corps 200ml 29,90€ et visage 50ml, 29,90€)

Maintenant qu’on a bien hydraté et pris soin de notre petit corps, il ne faut pas oublier de le protéger des effets néfastes du soleil ! Et c’est avec la petite nouveauté de Qiriness “Caresse Soleil Suprême” que l’on est invité à prendre du plaisir.

Avec sa texture fondante, crémeuse et délicate, vous allez sublimer votre peau grâce à cette crème solaire. Au coeur de sa formule, le complexe QD-3 Sun agit sur 3 axes : photoprotection globale, détoxification et perfecteur de teint. De quoi être parfaitement réjouie ! Il est d’absorption rapide, non brillant, non collant et résiste au sable et à l’eau (tout ce qu’on kiffe en bref). On adore son odeur délicate qui nous envoute et nous plonge directement en vacances. En plus, il est enrichi en activateur de mélanine et en actifs apaisant et drainant ce qui fait que ce soin stimule le bronzage naturel pour un hâle plus intense, homogène et lumineux qui dure plus longtemps.

L’application est simple puisqu’il faut tout simplement l’appliquer avant votre exposition au soleil. Prenez bien soin d’en appliquer partout. Pour le corps vous prendrez bien évidemment le produit pour le corps et pour le visage, qui est beaucoup plus fragile vous prendrez le Qiriness Caresse Soleil Suprême (en indice 50 aussi – 50ml, 29,90€). N’oubliez pas de renouveler l’application régulièrement !

PIEDS/JAMBES

Maintenant que notre petit corps est hydraté et paré pour l’été, on va passer aux pieds (et un peu aux jambes car j’ai découvert une petite merveille à ce sujet).

Evoluderm : Gel jambes & pieds rafraichissants (200ml, 7€)

Voici la petite merveille dont je vous parlais il y a quelques lignes. Si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes, ce soin est absolument à acquérir d’urgence ! Avec son odeur mentholée qui procure une sensation fraicheur (limite glaçons) vos jambes et vos pieds vont être délassés et tonifiés. Adieu jambes lourdes ! Bonjour belles petites gambettes toutes fraîches !

Ce gel a complètement soulagé mes jambes fatiguées qui ont la vilaine tendance à gonfler dès qu’il fait un peu chaud (ou que je n’ai pas assez marché). Vous pouvez aussi l’appliquer sur les talons échauffés, vous aurez aussi cette sensation rafraîchissante qui délasse rapidement. L’effet est immédiat ! Et rien que ça, on adore ! En plus, le gel ne colle pas et ne laisse pas de film gras, tout pour être heureuse.

Appliquez ce gel par mouvements circulaires. Massez en partant de la plante des pieds et en remontant jusqu’au mollet puis à la cuisse. Astuce : pour une sensation de fraîcheur et de soulagement extrêmes, conservez le gel dans votre réfrigérateur et sortez-le quelques minutes avant l’application (Effet Brrrrrr garanti). Pour un soin complet et un résultat optimal, associez ce soin à la Crème Pieds Nourrissante et au Gommage Pieds Lissant (dont je vous parle dans quelques lignes !)

En plus avec son petit prix vous allez forcément craquer !

Evoluderm : Gommage pieds lissants (150ml, 6€)

Maintenant que nos jambes sont toutes légères, on va pouvoir attaquer le soin pour les pieds ! On va commencer par un petit gommage avec Evoluderm.

Spécialement formulé pour les pieds secs et abîmés, ce gommage pieds est enrichi en Beurre de Karité et en Particules de Roche Volcanique, pour une exfoliation efficace qui respecte l’épiderme.

L’utilisation est simple puisqu’il faut appliquer ce gommage sur pieds secs ou mouillés en insistant sur les zones les plus rugueuses puis rincer soigneusement à l’eau claire.

Résultat : des pieds tout doux et tout lisses (et je vous le dis ça change la vie surtout si comme moi vous êtes une habituée à marcher pieds nus et que cela vous fait des pieds tout secs).

Evoluderm crème nourrissante pieds (1(cml, 6€)

On complète donc le gommage des pieds par la crème Pieds nourrissantes d’Evoluderm. Cette crème pieds est aussi enrichie en Beurre de Karité cette fois ci pour une réparation et une nutrition intenses.

Il vous suffit d’appliquer une noisette de cette crème sur pieds propres et secs (après le gommage si vous le souhaitez) et de masser délicatement en insistant sur les talons, jusqu’à absorption complète.

La petite astuce d’Evoluderm pour une nutrition encore plus intense est appliquer la crème, d’enfiler des chaussettes et de laisser la texture soin infuser toute la nuit pour des pieds d’une extrême douceur au réveil ! Pour avoir tester, c’est juste un pur bonheur.

Au final, les pieds sont nourris (parties qu’on oublie trop souvent dans nos soins quotidiens), tout doux, tout lisses et prêt pour une randonnée (bon ok, vous n’êtes pas obligée de la faire, vous pouvez aussi vous la couler douce sur votre transat en narguant tout le monde avec vos jolis petons !)

La gamme d’Evoluderm est vraiment sympa et efficace. Et son prix tout doux nous fait encore plus fondre ! Alors n’hésitez pas à craquer ça vaut le coup.

Bonus : Parfum 404 (100ml, 82€)

Puisque notre corps et nos pieds sont tout beaux, on ne peut pas s’empêcher de vous conseiller un parfum qui va sublimer le tout ! On vous propose de découvrir 004 de Bon parfumeur .

Avec une senteur fraiche et corsée, vous allez forcément adorer vous retrouver dans son sillage (et ne vous étonnez pas qu’on vous suive à la trace tellement vous sentirez bon).

Tout d’abord, on découvre une note de Gin associée à la Baie de Genièvre pour donner un petit côté pep’s au parfum.

Ensuite il y a tout un joli cocktail d’agrumes qui en fait un parfait parfum solaire d’été (Citron d’Italie, Bergamote et Mandarine).

Au coeur de ce parfum, on notera une petite note de Noix de muscade pour continuer sur une note de patchouli d’Indonésie pour réchauffer ce sublime cocktail.

Délicat, solaire, envoûtant, tout est là pour faire de 004 le parfum d’été à utiliser d’urgence.