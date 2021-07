6 idées d’activités manuelles avec votre ado pour cet été

Pendant les vacances d’été, les ados ont généralement pas mal de temps libre, et peu d’idées pour s’occuper… Plutôt que de les laisser seuls devant l’écran de leur ordinateur pour ensuite pester contre les jeunes d’aujourd’hui qui sont enfermés toute la journée et ne font rien d’autre que regarder des vidéos sur internet, proposez-leur quelques activités manuelles !

Bien entendu, celles-ci doivent être motivantes pour des adolescents : on ne parle pas de faire des colliers de nouille ou des cendriers en pâte à sel.

Vous ne savez pas ce qui pourrait intéresser votre ado ? Voici quelques idées à lui suggérer : il y en a certainement une qui lui plaira.

Personnaliser ses vêtements

Nous l’avons tous fait quand nous étions jeunes : un peu d’eau de javel dans une bassine, un vieux T-shirt coloré (ou un pull, un jean), des gants de ménage (ou pas)… et hop, nous nous faisions de superbes vêtements à la mode.

Cette activité complètement ringarde et dépassée a été remplacée aujourd’hui par le Tie and Dye DIY, ou décoloration à faire soi-même. Pour se faire son propre T-shirt Tie and Dye, votre enfant aura besoin d’eau de javel, d’une bassine, et d’un T-shirt coloré.

Vous l’aurez compris, c’est exactement la même chose, mais ne le dites surtout pas aux ados.

Si vous avez oublié comment redécorer vos vêtements avec de la Javel, les explications (version moderne) se trouvent ici.

Faire sa propre coque de téléphone

Il est fort à parier que votre ado tient à son Smartphone comme à la prunelle de ses yeux, et qu’il rêve d’avoir une coque de protection à la mode. D’ailleurs, il passe son temps sur les sites de coque pour acheter le dernier modèle aux couleurs de son équipe ou de son groupe préféré.

Pourquoi ne pas lui proposer de personnaliser sa coque de téléphone ?

Pour cela il suffit d’acheter une simple coque en silicone, efficace en cas de chute mais sans fioritures (vous en trouverez une adaptée à son Smartphone sur https://www.coquedetelephone.fr/), et de le laisser donner libre cours à ses talents artistiques.

Photo de Mbappé, emblème de Metallica, citation de Kim Kardashian ou démonstration du théorème de Pythagore, il pourra la décorer selon ses envies et ses goûts. De plus, ces coques en silicone étant vraiment pas très chères, vous pouvez en commander plusieurs pour qu’il personnalise les Smartphones de toute la famille.

Redécouvrir les jeux de construction

La célèbre marque de petits blocs colorés à emboiter les uns dans les autres pour créer des structures et personnages variés est un classique indémodable qui plait aux grands et aux petits depuis des années.

Ils peuvent être techniques (Tehnic), représenter des personnages de films célèbres (Harry Potter, Star Wars, Disney…) ou des villes et monuments reconnus (Architecture)… Leur point commun est qu’ils captivent l’attention, occupent pendant des heures, et donnent un sentiment de satisfaction inégalable lorsque l’on met la dernière pièce.

On en trouve pour tous les âges (même pour les adultes). Ceux pour les adolescents (13-18 ans) sont disponibles sur cette page du fabricant danois : https://www.lego.com/fr-fr/categories/age-13-plus-years

Devenir un chef en cuisine

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais savoir cuisiner est (re?) devenu à la mode. Entre les émissions à la télé et les posts sur les réseaux sociaux, être capable de préparer à manger est aujourd’hui une condition sine qua non pour être à la page.

Votre ado n’est pas capable de faire des pâtes à la bolognaise ou des œufs au plat, et vous ne le voyez pas préparer des plats compliqués ? Vous serez surpris en voyant ce dont il est capable avec un peu de motivation.

Plutôt que de lui proposer de préparer le repas du soir (chose qui ne motive personne, soyons réalistes), suggérez-lui de cuisiner un repas de fête. La possibilité de réaliser quelque chose de spécial, dont il pourra être fier, lui donnera certainement envie de mettre la main à la pâte.

Pour voir si votre enfant à l’âme d’un grand chef cuisinier, voici 7 recettes originales pour cuisiner avec un ado.

Faire du savon

Voici une activité originale, écologique, simple, utile et pas encore trop tendance : ceci devrait donc intéresser pas mal d’ados…

Sachant qu’absolument tout le monde a besoin de savon, votre enfant devrait voir l’intérêt de cette activité, ce qui est toujours une bonne source de motivation pour commencer. Ensuite, la fabrication de savon s’avère être une activité manuelle parfaite : simple à la base, elle permet d’avoir des résultats tangibles de manière rapide. Mais elle est aussi suffisamment complexe et variée pour donner envie d’essayer de nouvelles recettes, de nouveaux procédés, et d’aller toujours un peu plus loin.

Pour initier votre enfant à la fabrication de savons naturels, vous trouverez sur cette page tous les principes, ainsi que 6 recettes faciles à essayer.

Bricoler dans la maison

Pas toujours simple de voir que son petit a grandi et qu’il est maintenant capable de se débrouiller tout seul, sans tomber dans l’excès inverse qui consiste à penser : « ça y est, il a 15 ans, il devrait être capable de refaire sa chambre tout seul. »

Le bricolage est une activité qui s’avère à la fois ludique et pratique, et qu’il est bon d’apprendre dès que possible afin d’éviter d’avoir un adulte de 25 ans obligé d’appeler l’électricien pour changer une ampoule.

Ici, vos connaissances comptent tout autant que l’envie de vos enfants : si vous êtes électricien, vous pouvez lui apprendre à changer les lampes ou les interrupteurs en toute sécurité, par exemple.

Si vous-même n’êtes pas spécialement bricoleur, rien ne vous empêche de commander quelques meubles IKEA : les instructions sont claires et faciles à suivre (normalement…)

Un dernier mot

Au cas où, il est bon de rappeler qu’en 2021, des préjugés comme « c’est une fille, elle va faire de la couture » ou « c’est un garçon, il devrait pouvoir changer le carburateur de la voiture » sont dépassés. Il est possible que votre fils excelle en cuisine, et que votre adolescente manie la perceuse et le marteau comme un véritable maçon.

Laissez-leur la possibilité de s’exprimer comme bon leur semble.