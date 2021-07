PATYKA : Gamme de produits solaires certifiée bio proche des océans

La marque Patyka ne cesse de me surprendre. Très récemment, j’ai eu la chance de tester sa gamme de solaires plus que prometteuse. Conquise en tout point, j’avais envie de vous la présenter longuement. La marque n’a pas lésiné sur les moyens pour proposer une gamme bio, respectueuse des peaux sensibles et plus encore de l’environnement.

Je ne sais pas si tout comme moi, vous êtes de plus en plus sensibles à la composition des produits solaires. Cela fait une éternité que je recherche des produits clean (si possible bio) qui puissent convenir à toute la famille, ainsi qu’aux enfants en bas âge.

Patyka : Une gamme solaire bio et sensorielle

Je ne suis pas surprise que Patyka propose une gamme solaire bio aux compositions plus que satisfaisantes. C’est une marque qui me suit depuis plusieurs mois maintenant. C’est bien simple, je la trouve complète. Elle propose des produits aux compositions propres, pour tous types de peaux. Franchement, je trouve que le niveau de qualité de cette marque est au-delà de bien d’autres qui se disent être bio (alors qu’à l’intérieur des produits il y a tout un tas de saletés, qu’on se le dise !).

Si vous souhaitez découvrir les produits Patyka, rendez-vous sur NUOO qui possède toute la gamme et plus encore.

Ce qu’il faut savoir sur la gamme solaire de Patyka

La gamme solaire de Patyka est certifiée bio. Les produits qui la composent sont haute protection et conviennent aux peaux sensibles. Soit, le travail de longues expertises pour arriver à un résultat mêlant éthique et sensorialité. La marque trouvait évident de prendre soin de notre peau lorsqu’elle est exposée au soleil. Car on le dit, on le répète, le soleil impacte notre santé et peut s’avérer dangereux, encore plus lorsque notre peau n’est pas protégée. Elle a donc décidé de révolutionner le monde des cosmétiques solaires, pour des produits efficaces en terme de protection cutanée pour visage et corps.

Patyka protège notre peau de façon efficace

Comme expliqué, les produits solaires Patyka misent sur une haute protection, à large spectre UVA & UVB. Pour ceux qui comme moi ne savent pas de quoi il s’agit, il est en fait question de 2 UV différents, l’un traversant les vitres et les nuages, soit 95 % des UV qui atteignent la surface de la Terre. Des UV qui sont souvent responsables des taches pigmentaires et du vieillissement cutané. Les UVB quant à eux, sont stoppés par les vitres et nuages. Ils sont davantage responsables de coups de soleil, de brûlures et plus grave encore, de la plupart des cancers de la peau. Et pour contrer ces différents UV, 2 filtres minéraux naturels et photostables sont ajoutés, à savoir l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane, qui créent une barrière efficace contre les filtres chimiques responsables d’agresser notre peau.

Zoom sur les produits qui composent la gamme

Les crèmes solaires visage SPF 30 ou 50+ sont composées de 99,9 % d’ingrédients d’origine naturelle . Ils possèdent une pompe pour doser facilement le produit.

. Ils possèdent une pompe pour doser facilement le produit. Les sprays solaires pour le corps sont proposés en SPF 30 ou 50+ avec une compo’ plus au moins égale aux produits pour le visage.

Il existe aussi un gel après-soleil lacté

Cerise sur le gâteau, les produits sont notés comme excellent sur Yuka, ce qui est rare pour des produits solaires, on ne va pas se mentir.

Mon avis sur la gamme

Au-delà de l’esthétique épurée des packagings que je trouve canon, j’ai aimé la texture des différents produits. Ils sont doux, ne collent pas, sentent divinement bon. Bref, on est bien loin des solaires dits « classiques », chimiques à souhait et étouffants pour la peau.

Ici, la sensorialité est bel et bien au rendez-vous, c’est très agréable. Son odeur donne déjà l’impression d’être au bord de la mer. Elle est tout juste dosée, gourmande, mais pas trop, un délice. Et en fouillant un petit peu, j’ai vu qu’elle se composait d’extrait de pongamia et d’une micro-algue verte, soit deux puissants antioxydants certifiés bio. Sans oublier, l’aloe vera bio et l’acide hyaluronique pur et naturel qui font également partie de la formule.

Côté application, rien à redire. La crème solaire (sun cream) est idéale pour le visage. J’utilise surtout la 50+ (une version 30+ est également dispo) et je dois dire qu’elle laisse respirer ma peau tout en la protégeant. Et avec cette gamme solaire Patyka, aucune trace blanche, ce qui est assez révolutionnaire et appréciable, encore plus sur le visage.

Une marque proche des océans

On sent que la marque souhaite combler ses utilisateurs tout en étant proche de l’environnement. Protéger les océans, voilà le maître-mot de Patyka, et franchement on apprécie qu’une marque s’investisse à ce point-là. Les produits sont eco-respectueux et 100 % français. Les tubes solaires – que je trouve juste superbes – sont en plastique recyclé et imprimés à partir d’encres végétales. Et bien sûr, ils possèdent la certification ECOCERT.

En conclusion

Vous l’aurez compris, je suis conquise par cette gamme. Elle est respectueuse de la nature et son expertise est poussée au point de proposer des produits doux pour notre peau. Une chose est sûre, elle va me suivre durant tout le mois d’août, en promenade, au bord de l’eau ou en terrasse.

Cette année, je compte bien prendre soin de ma peau avec des produits solaires cleans made in Patyka. Et vous ?