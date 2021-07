Les avantages de la conciergerie location saisonnière

Le marché de la location de logement de vacances est connu pour sa concurrence féroce, en particulier dans les villes touristiques populaires telles que Paris. Grâce aux plateformes de réservation telles qu’Airbnb, toute personne ayant des biens à offrir peut entrer dans le secteur de la location à court terme. Mais une chose est de posséder un espace locatif de premier choix, et une autre est de savoir répondre aux exigences souvent difficiles du voyageur moderne. Cet article fait la lumière sur les avantages dont vous pouvez bénéficier en souscrivant aux services de conciergerie location saisonnière avec un superhost Airbnb.

Offrez-vous la tranquillité d’esprit

L’une des plus grandes difficultés de la gestion locative saisonnière est la prise en charge des vacanciers. Lorsque vous confiez la conciergerie de votre propriété, vous vous libérez de toutes les obligations de suivi des voyageurs. Un superhost Airbnb possède l’expérience requise pour fournir aux vacanciers l’accompagnement souhaité, depuis la demande de réservation jusqu’à la fin de leur séjour à Paris. Fini donc les attentes stressantes de notifications des vacanciers ; la société de conciergerie location saisonnière Bras Ouverts s’occupent de vos visiteurs à travers une assistance permanente.

Améliorez votre réputation

Confier ses logements à un superhost Aribnb est gage de réservations fréquentes et de récolte d’avis positifs de la part des clients. En effet, sur Airbnb, ce sont les hôtes qui jouissent d’une excellente réputation qui sont appelés superhost. Ces hôtes fournissement des services 5 étoiles dont témoignent et les voyageurs et les propriétaires.

Ainsi, les propriétaires qui s’engagent avec de sociétés de conciergerie qui sont des superhosts Airbnb, bénéficient de la réputation desdites structures. Ces structures de conciergerie répertorient alors votre propriété sur leur liste sur la plateforme reconnue ; tout en s’occupant de votre markéting. Il ne fait aucun doute que très vite vous allez acquérir une grande réputation dans le domaine de la location saisonnière. Développer une réputation vous permettra d’augmenter le taux d’occupation, ainsi que vos tarifs et, en fin de compte, votre potentiel de revenus. Cela vous aidera également à rentabiliser votre propriété plus facilement, avec une plus grande reconnaissance.

En un mot, l’une des façons les plus efficaces et les plus simples d’offrir de meilleurs services aux visiteurs de vos logements de vacances est de s’associer à un concierge expérimenté en gestion de propriétés locatives de vacances. Ce professionnel sera en mesure d’offrir à vos clients un service complet comprenant la conciergerie, le ménage, la blanchisserie, l’entretien, le markéting et tout ce qui est nécessaire pour assurer un séjour enrichissant.