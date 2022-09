Space Connexion – Alien Legacy

Le diptyque Space Connexion, se finit avec ce deuxième tome, Alien Legacy, paru aux éditions Glénat, mi-août 2022. Une bande dessinée de science-fiction furieuse d’El Diablo et Romain Baudy, qui présente trois récits coups de poing, avec pour trame de fond les extraterrestres.

Un trafiquant explique à son boss que, malgré les deux jours de retard sur la livraison, ils ont une excellente raison à fournir. Alors que leur camion est embourbé, Santana demande à Miguel de mettre la gomme, pour pouvoir se tirer de ce pétrin. Il rappelle que s’ils ne livrent pas la came dans les temps, El Tiburon va les donner à bouffer à ses chiens ! Miguel est un peu stressé, mais il arrive à avancer le camion. Santana appelle Diego, qui est resté en retrait, avec son arme. Ce dernier ne semble pas tranquille, il affirme qu’ils sont suivis depuis un petit moment. Ils pensent peut-être aux indiens… Les trois malfrats s’installent pour la soirée, ils arrêtent leur camion et bivouaquent. Santana demande à Diego d’ouvrir l’œil. Après un petit tour des environs, ce dernier pense que les suiveurs ne sont plus là, jusqu’à une curieuse apparition…

Trois récits délirants sont à découvrir dans ce nouveau recueil, en commençant par trois trafiquants de drogue qui vont se retrouver face à de curieux extraterrestres. Une histoire décalée, mêlant différents genres, entre humour spécial, science-fiction, horreur et fiction d’aventures. Les deux autres récits, très différents, offrent aussi des histoires absurdes, violentes, avec des extraterrestres surprenants, inquiétants, ou, au contraire, bienfaisants. L’anthologie est furieuse et bouillonnante dénonçant également les travers de notre époque, ou encore de notre « humanité ». A la fin de l’album, un cahier graphique vient apporter un plus plaisant, un bonus inspirant. Le dessin est moderne, le trait vif et plutôt rond, des personnages caricaturés par moments.

Alien Legacy est le deuxième et dernier tome de l’anthologie Space Connexion, des éditions Glénat. Un recueil de trois histoires furieuses et délirantes, qui revisitent les codes de la science-fiction pulp, et passe en revue quelques travers de notre société.

