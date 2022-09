Bonus sans wager : quels sont les avantages liés ?

Dans la grande majorité des casinos en ligne, les joueurs ont droit à une gamme variée de bonus. Ce sont des motivations qui les poussent à tester les différentes offres que proposent ces établissements de jeu. Ces bonus sont pour la plupart liés à des conditions, qui peuvent être le premier dépôt par exemple. D’autres sont accessibles sans condition, et sont désignés par l’appellation bonus sans wager. Quels sont leurs avantages ?

Le principe du bonus sans wager

Avant de s’intéresser aux avantages des bonus sans wager, il convient de mieux comprendre le principe. Il s’agit d’une offre grâce à laquelle les joueurs d’un casino en ligne peuvent accéder aux offres sans remplir les conditions préalables. Pour faire plus simple, vous n’avez pas besoin de faire une mise de départ pour obtenir ce type de bonus. Son fondement repose sur le principe selon lequel ce montant est offert pour promouvoir les jeux proposés.

Vous comprenez donc que ce n’est qu’une simple stratégie marketing, qui est présentée comme un atout pour les joueurs. Comme on peut s’en douter, tous les casinos ne proposent pas des bonus sans wager. Certaines plateformes imposent des conditions assez complexes avant de toucher les bonus. Il s’agit dans ce cas d’un bonus avec wager, dont la somme varie selon les offres et les casinos en ligne. Les joueurs ne peuvent automatiquement accéder à ce genre de bonus.

Avec le bonus sans wager par contre, vous bénéficiez vraiment d’une offre gratuite. Aucune condition n’y est liée, et vous pourrez en plus en profiter automatiquement. Au choix, il sera possible d’encaisser ou de miser sur d’autres jeux disponibles sur le casino en ligne. L’idéal serait quand même de comparer les différents casinos qui proposent des bonus sans wager afin d’en choisir le meilleur. Le bonus de retrait sans wager est valable indépendamment du jeu.

Les avantages du bonus sans wager

Les bonus sans wager ont été conçus dans un but précis. Il s’agit d’intéresser les joueurs en ce qui concerne l’offre disponible dans un casino en ligne. Voici quelques-uns des avantages qui y sont liés :

Parier sans prendre de risque : vous n’avez aucun investissement à faire en tant que joueur avant de profiter du bonus sans wager ;

Prendre ses marques avec le casino en ligne : vous jouez sans aucun engagement, ce qui permet de mieux comprendre l’univers des paris en ligne ;

Faire des transferts de gains : ils peuvent automatiquement être redirigés vers votre compte bancaire.

Ces avantages ne sont pas les seuls dont vous pourriez bénéficier avec le bonus sans wager. En effet, il vous offre également l’occasion de jouer à tous vos jeux préférés sans aucune condition. C’est également une bonne façon de découvrir certains titres dont vous n’aviez pas connaissance. Cet atout est surtout bénéfique aux nouveaux joueurs. Toutefois, les offres de bonus sans wager ne sont pas aussi populaires qu’on pourrait le penser.

Les bonus de casino sans wager



En matière de bonus sans wager, notez qu’il existe de nombreuses formes. Voici quelques-unes parmi les plus populaires :

L’offre sans condition de mises avec condition de dépôt

Le joueur reçoit ce montant qui peut être débloqué sans avoir misé au préalable. Pour accéder à cette forme de bonus, il faudrait déposer un certain montant défini par le casino en ligne.

Le bonus wager sans dépôt ni condition de mise

Même si cette offre n’est pas courante, elle est très appréciée par les joueurs. Vous n’aurez donc pas la chance de la voir sur de nombreux sites. Ce bonus équivaut à la somme d’argent que reçoit le joueur. Son encaissement peut se faire sans aucune condition de dépôt ou de mise. Le bonus wager sans dépôt ni condition de mise s’adresse aux joueurs VIP, de même que ceux qui aiment les gros paris.

Le bonus de correspondance

Il s’agit d’une offre qui est liée à une certaine condition. Ainsi, le bonus de correspondance est appliqué au montant de l’offre et du dépôt.

Les free spins

Encore appelés tours gratuits, ces bonus ne fournissent pas de gros revenus sur la plateforme. Les joueurs ont seulement droit à un nombre défini de tours pendant un certain temps où ils jouent sans miser leur argent.

Comment obtenir un bonus sans wager ?

L’offre de bonus sans wager étant très diversifiée, le choix doit se faire en prenant en compte de nombreux critères. Ce sont notamment :

La qualité des bonus sans wager (la mise maximale et le montant maximum) ;

La qualité et la diversité des jeux disponible dans la ludothèque du casino en ligne ;

Les atouts et la réactivité du service client ;

Les moyens de dépôt et de retrait.

Les jeux compatibles avec le bonus sans wager

Comme vous le constatez, les atouts relatifs au bonus sans wager sont nombreux. Le seul inconvénient est qu’il n’est pas possible de s’en servir sur tous les jeux proposés par le casino en ligne. De nombreuses plateformes imposent une certaine limite à ne pas dépasser en ce qui concerne les utilisations. Voici quelques titres phares sur lesquels vous pourrez tester votre bonus sans wager :

Le blackjack

À ce jeu, c’est le casino en ligne lui-même qui définit le montant des mises. La mise minimale est la somme minimum que vous devrez jouer pour que le jeu puisse se lancer. La mise maximale quant à elle est le seuil que vous ne pouvez pas dépasser au cours de chaque partie.

La roulette

Le montant que constitue la somme des différentes mises maximales et minimales est défini par le casino.

Le dice

Sur la grande majorité des casinos en ligne, vous pourrez accéder au jeu de dice. Il est évidemment compatible avec le bonus sans wager.

Le keno

Il se classe dans la même catégorie que certains jeux comme le bingo et autres. L’avantage qu’il procure au casino n’est pas négligeable, et peut équivaloir à plus de 60% selon les paris.

Le baccarat

Dans la grande majorité des établissements de jeux en ligne, les paris des joueurs peuvent porter sur une paire :

De la banque ;

Des joueurs.

Les mises secondaires ne dépendent aucunement du jeu principal. Il n’est pas rare que les joueurs ressortent perdants du jeu principal, mais s’en tirent avec une mise secondaire.

Les machines à sous

Le bonus sans wager dont vous bénéficiez peut être utilisé sur de nombreux autres jeux disponibles sur le casino en ligne. Tout ce que vous avez à faire est de choisir celui qui vous intéresse, et de lancer la partie.

En définitive, les casinos en ligne disposent de nombreux moyens pour inciter les joueurs à parier. C’est ainsi que les bonus sans wager occupent une place non négligeable dans cette stratégie. Les parieurs ont ainsi plus de chances de s’en tirer avec plus d’argent lors des mises. Bien entendu, il faudra bien choisir son casino en ligne pour profiter au mieux de cette offre. De plus, lisez bien les termes et conditions pour être sûr que le bonus sans wager est bien sans engagement.