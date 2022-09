Pourquoi investir sur les cryptomonnaies en 2022

Les cryptomonnaies depuis leurs apparitions en 2008 ne cessent d’attirer de plus en plus d’investisseurs. Pour certains, investir dans les cryptomonnaies ne vaut pas la peine tandis que pour d’autres, c’est une alternative sûre pour décupler leurs actifs. Pourquoi donc investir sur les cryptomonnaies en 2022 ? Dans le présent article, vous découvrirez quelques raisons pour lesquelles vous devriez investir sur les cryptomonnaies.

Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?

Une cryptomonnaie est une monnaie digitale cryptée. Contrairement aux monnaies fiat, les devises cryptographiques sont un système financier décentralisé qui permet aux internautes d’effectuer leurs différentes transactions totalement en ligne et sans un tiers de confiance. Car, les cryptomonnaies sont programmées pour être échangées de pair-à-pair.Aussi, celles-ci sont-elles affranchies de toutes les réglementations du système financier traditionnel. Ce qui rend leurs transactions intraçables et sans aucune limite de plafond.

Pour quelles raisons devriez-vous investir dans les cryptomonnaies ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez investir dans les cryptomonnaies. Entre autres, vous pouvez investir dans les monnaies virtuelles cryptées pour :

Diversifier vos secteurs d’investissement

La plupart du temps, les investissements sont orientés vers les secteurs traditionnels tels que l’immobilier, les finances, l’industrie, etc. En misant une partie de vos investissements sur les cryptomonnaies, vous ajoutiez un nouveau domaine à votre portefeuille d’investisseur. Ce qui pourrait également donner une plus-value à votre patrimoine. Vous trouverez sur bitcoin 360 ai des cryptomonnaies à acheter pour commencer vos investissements.

Des investissements libres sans aucune contrainte

Dans l’immobilier, les finances, l’industrie et autres, vos investissements sont assujettis à l’impôt et sont sous le contrôle strict de l’État. Ce qui ne vous laisse pas une grande marge de manœuvre. Les cryptomonnaies sont affranchies de toute servitude et ne sont soumises à l’autorité d’aucun gouvernement. En investissant sur ces monnaies, vous n’aurez aucunement à verser aucun impôt sur les revenus que vous a générés l’investissement. Vous n’êtes non plus pas contraint de limiter ou de justifier vos investissements. Car, tout se passe sous pseudo sur les marchés d’investissement des cryptomonnaies et les transactions sont intraçables.

Rester dans la tendance du moment

Les cryptomonnaies sont la tendance du moment. Les géants du numérique comme Facebook des sports comme le FC Arsenal se sont tous dotés de leurs propres devises cryptographiques. Aussi, chaque jour, le nombre de transactions effectuées avec des monnaies virtuelles cryptées ne cesse d’accroître. Ce qui témoigne de l’augmentation du nombre des utilisateurs de ces monnaies. Et donc de la régression des monnaies fiat dans les transactions financières internationales. Certains pays se dotent même déjà de législations pour légaliser l’usage des cryptomonnaies dans l’appareil étatique. Ainsi, vous pouvez investir dans les cryptomonnaies pour avoir dans vos actifs un investissement tendance.

Gagner des gains

Quelques moins après sa création, la valeur de l’unité du Bitcoin était estimée à 0,001 dollar. D’ailleurs le 12 mai 2010 où pour la première fois une cryptomonnaie a servi à acheter, Laszlo Hanyeczavait échangé deux pizzas contre 10 000 BTC. À la date du 10 août 2022, la valeur de l’unité de cette même devise cryptographique est de 22 875 dollars qui pourtant est très loin de sa tendance haussière de novembre 2021. Imaginez donc la marge de gains que vous auriez gagnée si vous aviez acheté le Bitcoin en 2009 et l’avez conservé pour un investissement à long terme.

Toutefois, vous pouvez, comme dans tout investissement, enregistrer aussi des pertes. Car, les cryptomonnaies sont volatiles et une tendance baissière peut vous faire perdre une grande valeur de votre investissement. Pour éviter cela, il faudrait privilégier les investissements à court terme. Aussi, certaines devises cryptographiques sont moins fiables et peu prometteuses. Investir sur celles-ci peut s’avérer une grosse perte pour vous.

Quelles sont les cryptomonnaies sur lesquelles vous pouvez investir en 2022 ?

Même si rien n’est certain avec les cryptomonnaies, certaines sont plus ou moins rentables. Vous pouvez par exemple investir sur :

le Bitcoin ;

le Bitcoin Cash ;

l’Ethereum ;

le Yearm finance ;

le Cardano ;

le Binance Coin ;

le Ripple ;

le Maker.

Vous trouverez également de nombreuses autres devises cryptographiques fiables sur lesquelles investir à acheter sur les plateformes de trading en ligne.