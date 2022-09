Les avantages de souscrire une assurance voyage

Lorsque vous prenez un vol, vous n’êtes jamais à l’abri d’un incident. Ainsi, pour se prémunir de cela et afin de voyager l’esprit léger, souscrire une assurance s’avère intéressant. En effet, l’assurance voyage comporte un ensemble de garanties pouvant couvrir les imprévus susceptibles de perturber votre vol ou votre séjour. Découvrez dans cet article tous les avantages d’avoir une assurance pour vos déplacements en avion.

L’assurance annulation de vol pour voyager sereinement

L’assurance voyage inclut en général une garantie annulation. Celle-ci vous permet de bénéficier du remboursement des frais d’annulation si vous êtes obligé d’annuler votre vol. Bien évidemment, tous les motifs d’annulation ne sont pas valables et varient selon la police d’assurance. Par exemple, le retard de passagers ou le changement de date ou de destination par envie ne constituent pas des raisons valables pour être indemnisé, sauf si elles sont explicitement mentionnées dans le contrat ou couvertes par une garantie spécifique comme la garantie vol manqué. Dans tous les cas, la demande d’annulation doit toujours être accompagnée de justificatifs pour prétendre à une indemnisation.

En général, la garantie annulation de vol couvre les frais liés aux motifs d’annulation suivants :

Licenciement économique ;

Grave accident qui impacte l’assuré ou ses proches ;

Maladie ou décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille ;

Sinistre survenu au domicile de l’assuré ;

Visa touristique refusé ;

Catastrophe naturelle ou attentat dans le pays de destination ;

Papiers d’identité volés 48 h avant le vol ;

Obtention d’un emploi ;

Congé supprimé ou modifié par l’employeur ;

Convocation à un examen de rattrapage universitaire ;

Autres événements aléatoires stipulés dans le contrat.

Certes, les compagnies aériennes sont tenues d’effectuer le remboursement de vos billets, quelle que soit la raison de l’annulation. Cependant, les frais d’annulation peuvent être très élevés et même représenter 100 % du prix du billet d’avion si on annule le jour J. D’où l’intérêt de souscrire une assurance annulation de vol qui couvre tous les frais d’annulation retenus par la compagnie aérienne. De plus, le coût d’une assurance annulation de vol ne représente que 3 à 4 % du prix du vol.

Enfin, cette garantie incluse dans l’assurance voyage est surtout recommandée si vous réservez vos vols plusieurs mois à l’avance.

Attention : vérifiez bien les cas d’application et les conditions de remboursement avant de souscrire une assurance voyage. Il se pourrait que les couvertures proposées et dont vous avez besoin soient déjà incluses dans d’autres contrats d’assurance déjà souscrits (assurance garantie des accidents de la vie, assurance habitation, etc.) ou dans l’assurance annulation vol des cartes bancaires.

L’assurance voyage pour une meilleure couverture médicale

Même si cela n’est pas chose fréquente, un accident ou un problème de santé urgent peut malheureusement survenir lors de votre séjour à l’étranger. Grâce à la garantie soins médicaux de l’assurance voyage, vous pourrez bénéficier d’une prise en charge de vos frais médicaux et/ou de vos frais d’hospitalisation d’urgence. Celle-ci peut prendre la forme d’une avance de frais, d’un remboursement ou d’un paiement à votre place.

Si votre état de santé nécessite un rapatriement médical, l’assurance voyage peut également prendre en charge les frais correspondants afin que vous soyez hospitalisé dans votre pays d’origine. Parfois, la garantie assistance et rapatriement médical inclut aussi l’assistance en cas de décès, l’assistance juridique à l’étranger, l’organisation et la prise en charge de votre retour si vous devez écourter votre séjour suite au décès ou à l’hospitalisation d’un de vos proches ou encore la prise en charge de frais de recherches et/ou de secours.

L’assurance voyage pour couvrir vos bagages

Durant un vol, la pire chose qui puisse vous arriver est la dégradation, le vol ou la perte de vos bagages ou de vos biens personnels. Malheureusement, si vous ne retrouvez pas vos valises ou si celles-ci sont détériorées, vous ne pouvez bénéficier que de l’indemnisation transporteur qui varie entre 1 000 et 1 500 €. Ce qui n’est sûrement pas assez si votre bagage contenait des objets de valeur tels qu’un ordinateur, un appareil photo, des bijoux, etc. De plus, les compagnies aériennes ne remboursent pas les objets perdus ou volés sur la base de leur valeur neuve, mais appliquent une décote.

La souscription d’une assurance voyage s’avère alors intéressante dans ce cas. En effet, grâce à la garantie perte de bagages, l’assureur viendra compléter l’indemnisation octroyée par le transporteur. En principe, pour bénéficier d’un remboursement total, il vous faudra présenter les factures d’achat des produits que vous aviez dans vos bagages perdus, endommagés ou volés.

L’assurance voyage pour vous indemniser en cas de retard de transport

Tous les ans, de nombreux voyageurs sont victimes d’un retard de transport pouvant générer des frais supplémentaires. Certes, la législation européenne prévoit des dédommagements quand un vol au départ d’un pays de l’Union européenne est en retard. Toutefois, cela n’est pas toujours valable. Avec la garantie retard de transport, vous avez l’assurance que les dépenses occasionnées par le retard de l’avion ne seront pas à votre charge.

Elle est généralement incluse dans les contrats d’assurance voyage, à l’instar de l’assurance voyage d’affaires, l’assurance vacances ou encore l’assurance multivoyages. Cette garantie couvre les frais supplémentaires en complément des éventuelles compensations prévues par les compagnies aériennes. Elle couvre en général les frais de repas et/ou de boissons, les frais d’hébergement si vous devez passer une nuit à l’hôtel et les frais de transfert vers un autre aéroport. Il faut tout de même souligner que la garantie retard de transport ne prend effet que dans certaines conditions. Elle peut notamment vous couvrir si votre vol est en retard de deux heures au départ et qu’il s’agit d’un vol régulier.

Dans tous les cas, si vous devez partir en voyage et prendre l’avion, une assurance voyage vous permettra de parer à tout imprévu pouvant affecter votre vol. En plus des garanties citées plus haut, selon la police d’assurance, elle peut couvrir également la responsabilité civile vie privée à l’étranger, le rachat de franchise de votre véhicule de location, etc.