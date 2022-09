Dessine tes mangas – Le guide Dessain et Tolra

Dessine tes mangas est un guide de Scott Harris, paru aux éditions Dessain & Tolra, en juillet 2022. Un ouvrage pour apprendre à dessiner les mangas et dessins animés, en 62 leçons, en pas à pas, avec les bases, les personnages et les effets spéciaux.

Le guide débute avec un sommaire assez détaillé qui regroupe deux grandes parties, les bases et les personnages. Une introduction fait suite au sommaire, suivie par un paragraphe qui vient expliquer comment utiliser le livre. Il est encourageant, rappelant que tout le monde est capable de bien dessiner ! Pour débuter, quelques notions de bases sont nécessaires, pour permettre de dessiner des personnages en un rien de temps. Des bases essentielles, à retenir, pour bien dessiner, entre la 3D et la transparence, les formes et volumes dynamiques, et associer volumes et contrapposto, tout comme les lignes d’action et contre-courbes.

Plusieurs étapes sont nécessaires, pour dessiner des personnages, avec le placement des volumes dynamiques, l’esquisse sommaire, l’esquisse peaufinée, le nettoyage et l’encrage pour arriver à l’image finale. Le guide est bien construit, avec des informations claires et des explications simples pour comprendre le dynamisme d’un dessin manga. Après un bon chapitre sur les bases importantes et essentielles, le travail et la persévérance, des exemples concrets sont à découvrir, pour réaliser différents personnages. 62 leçons sont donc à retrouver, pour connaître les bases, comprendre les proportions, dessiner des visages, apporter du mouvement… Les pas à pas sont plaisants à suivre, les astuces et conseils sont nombreux, pour ne pas se décourager et progresser rapidement dans des créations uniques.

Dessine tes mangas est un guide pratique et complet, des éditions Dessain et Tolra, qui propose de découvrir les fondamentaux de dessin de mangas et d’anime pour apprendre à dessiner ses propres personnages, réaliser des créations dynamiques, de somptueux dessins.

