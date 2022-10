Histoires à lire avec Maman aux éditions Gründ

Les éditions Gründ ont publiés récemment un nouveau livre d’histoires mettant en scène maman. Autant vous dire que vous allez raffoler raconter ces jolies histoires à votre enfant !

Les histoires à lire avec maman – 7,95€ – Gründ

Avec ce recueil de 5 jolies histoires qui racontent l’amour entre une mère et son enfant, vous allez craquer. La toute première histoire est “une surprise pour maman”. La petite Emma souhaite faire un joli cadeau à sa maman pour la fête des mères. Elle décide de cueillir un bouquet de fleurs mais … ce n’est pas du tout le résultat attendu ! Heureusement que maman a une super idée !

Dans la 2ème histoire “tu m’aimes encore”, Noah devient grand frère et se pose des questions si maman va encore l’aimer malgré ce nouvel être qui accapare maman. Bien évidemment que maman l’aime toujours, elle aura toujours de la place pour Noah mais aussi pour son frère !

Dans la 3ème histoire “Avec Maman, je deviens grand”, Léo doit changer de chaussures car il a bien grandit ! Et Léo veut une paire de chaussures à lacets mais il ne sait pas les faire … Pourtant il les veut vraiment ! Reste maintenant à Léo d’apprendre à les faire tout seul comme un grand !

“Ma maman est incroyable” (mais ça on le savait déjà !) raconte l’histoire de Rose qui a 4 ans et qui donne tous les arguments pour dire que sa maman est vraiment incroyable. Une jolie histoire qui rappelle à toutes les mamans qu’elles sont formidables.

Dans “Maman est très occupée”, la maman de Mathis doit faire du télétravail mais il a encore bien du mal à comprendre que maman est très occupée (elle télétravail, elle doit faire les lessives..) et qu’elle ne peut pas s’occuper de lui comme il aimerait. Mais elle finit par en trouver, au grand bonheur de Mathis.

Les 5 histoires racontent un peu le quotidien d’une maman et aide l’enfant à se projeter plus facilement si ce genre de situation venaient à arriver. Des jolies histoires pleine de complicité à raconter et à partager avec son enfant ! On craque !