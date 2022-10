Explique-moi… Deux nouveaux titres sur le climat et les arbres

La collection Explique-moi…, des éditions Larousse, se complète de deux nouveaux titres, sur le climat et les arbres, parus en septembre 2022. Deux ouvrages adaptés qui abordent de vraies questions d’enfants, formulées à leur manière. Des documentaires qui sont attrayants et ludiques, avec des rabats à soulever.

C’est par un sommaire illustré, simple et complet, que débutent les deux documentaires. A chaque double page, un nouveau thème est donc abordé. La première question sur le climat est par rapport au temps qu’il fait dehors. En abaissant le rabat, les enfants vont découvrir que le climat, c’est le temps qu’il fait habituellement dans une région du monde. Les enfants apprennent que dans les zones au climat tempéré, il ne fait ni très froid, ni très chaud, et qu’il y a quatre saisons. Dans le documentaire sur les arbres, la question est sur la hauteur des arbres. En abaissant le rabat, il est expliqué que les arbres poussent vers la lumière du soleil !

Ainsi de suite, les jeunes lecteurs vont découvrir le monde qui les entoure, à travers les thèmes des arbres et du climat. Les saisons et la vie des arbres, les racines, les feuilles, les fruits, les petits, les grands, la sève, entre autres, sont à découvrir et à comprendre, tout comme, le climat, le temps, les changements, la pollution, la protection des océans… Les livres sont bien découpés, ludiques et adaptés aux jeunes lecteurs qui s’amuseront à retrouver les réponses aux questions, derrière les rabats. Il y a de nombreuses illustrations, qui parlent d’elles-mêmes, avec des paragraphes courts et simples, pour les explications. Les documentaires sensibilisent également les enfants quant à l’environnement, la protection, des animaux, des plantes, des océans, pour leur avenir.

Explique-moi… est une collection des éditions Larousse, qui se complète avec deux nouveaux titres, autour du climat et des arbres. Deux sujets intéressants et dans l’actualité, avec des explications, mais aussi une sensibilisation, pour découvrir et comprendre le monde, la nature et les respecter.

